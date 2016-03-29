به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، عبدالحسین ناصری ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و همچنین ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) به تشریح عملکرد و برنامه های قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر پرداخت.

رئیس اداره امور برنامه ریزی قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر بیان داشت: در راستای توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی اقدام به برگزاری فعالیت های آموزشی در قالب ۴۸۰ کلاس آموزش صحیح خوانی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان کردیم.

وی اظهار داشت: در جریان برگزاری کلاس‌های مذکور جمعا تعداد ۱۲ هزار قرآن آموز مورد آموزش قرار گرفتند.

ناصری با بیان این که قرآن بهترین و ارزشمندترین پناهگاه در مقابل هجمه های فرهنگی است، افزود: همه ادارات باید دوشادوش متولیان دستگاه‌های فرهنگی در توسعه فرهنگ دینی و قرآنی تلاش کنند.

رئیس اداره امور برنامه‌ریزی قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: فرهنگ دینی پایه سعادت و کمال است و هر اندازه برای تقویت این سرمایه معنوی گام برداریم به‌جا است.