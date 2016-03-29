  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

در سال ۹۴ محقق شد؛

آموزش ۱۲ هزار قرآن‌آموز استان بوشهر در قالب ۴۸۰ کلاس

آموزش ۱۲ هزار قرآن‌آموز استان بوشهر در قالب ۴۸۰ کلاس

بوشهر - رئیس اداره امور برنامه‌ریزی قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر از آموزش ۱۲ هزار قرآن آموز استان بوشهر در سال ۹۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، عبدالحسین ناصری ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و همچنین ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) به تشریح عملکرد و برنامه های قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر پرداخت.

رئیس اداره امور برنامه ریزی قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر بیان داشت: در راستای توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی اقدام به برگزاری فعالیت های آموزشی در قالب ۴۸۰ کلاس آموزش صحیح خوانی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان کردیم.

وی اظهار داشت: در جریان برگزاری کلاس‌های مذکور جمعا تعداد ۱۲ هزار قرآن آموز مورد آموزش قرار گرفتند.

ناصری با بیان این که قرآن بهترین و ارزشمندترین پناهگاه در مقابل هجمه های فرهنگی است، افزود: همه ادارات باید دوشادوش متولیان دستگاه‌های  فرهنگی در توسعه فرهنگ دینی و قرآنی تلاش کنند.

 رئیس اداره امور برنامه‌ریزی قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: فرهنگ دینی پایه سعادت و کمال است و هر اندازه برای تقویت این سرمایه معنوی گام برداریم به‌جا است.

کد مطلب 3586744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها