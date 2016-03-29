۴۰۰ هزار مسافر در مدارس استان اصفهان اسكان یافتند

محمدحسن قائدی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه مدارس استان اصفهان تا فردا آماده پذیرش مهمانان نوروزی استان اصفهان خواهند بود، اظهار داشت: از این رو آموزش و پرورش با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی در خصوص بارش در استان آمادگی اضافه كردن ۵۰۰ كلاس برای پذیرش مهمانان را دارد.

وی در ادامه به افزایش ۱۰ درصدی پذیرش مهمانان نوروزی پذیرفته شده در مدارس استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ابراز داشت: پیش‌بینی می‌شود تا فردا ۱۰۰ هزار مسافر دیگر در مدارس استان پذیرش شوند.

مدیركل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاكید بر اینكه تاكنون ۴۰۰ هزار نفر مسافر در مدارس استان اصفهان پذیرش شده‌اند، اضافه كرد: از این تعداد ۷۷ درصد فرهنگی، ۱۷ درصد كارمندان دیگر ارگان‌های دولتی و شش درصد نیز عموم مردم بوده‌اند.

وی با بیان اینكه تاكنون آموزش و پرورش استان اصفهان بیش از ۳۰ درصد از اسكان مسافران نوروزی را پوشش داده است، گفت: خوشبختانه استان اصفهان در خصوص پذیرش مسافران نوروزی رتبه برتر كشوری را به خود اختصاص داده است.