استقبال کاخ سفید از همکاری اطلاعاتی کشورهای اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه اخیر خود در تاریخ ۲۴ مارس توافق کردند در زمینه های اطلاعاتی برای مبارزه با تروریسم همکاری کنند.

بعد از حوادث پاریس اکثر کشورهای اروپایی برای ایجاد سیستم های امنیتی ویژه تلاش می کنند که جلسه اخیر اتحادیه اروپا قراردادهای بین المللی در این زمینه محسوب می شود.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید با اشاره به قراردادهای اروپایی در زمینه امنیتی گفت: پیشرفت های خوبی در زمینه برقراری امنیت در کشورهای اروپایی ایجاد شده است.

وی افزود: مشارکت اطلاعات امنیتی کشورهای اروپایی می تواند کمک زیادی به برقراری امنیت در سطح بین الملل کند.

ارنست گفت: آمریکا حاضر است با کشورهای اروپایی در مبارزه با تروریست های داعش همکاری کند.

گروه تروریستی داعش مسئولیت حملات بروکسل را برعهده گرفته است. گفتنی است بعد از دستگیری یکی از عاملان اصلی حملات پاریس حادثه بروکسل به وقوع پیوست.