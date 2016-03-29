۱۸۰۰ خانوار در اماکن اقامتی امامزادگان کوهدشت اسکان داده شدند

حجت الاسلام مرتضی خاکباز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون بیش از هزار و ۸۰۰ خانوار در اماکن اقامتی امامزادگان شهرستان کوهدشت اسکان داده شده اند.

وی بیان داشت: این خانوارها در هتل، زائرسراها و حسینه های شهرستان کوهدشت اسکان داده شده اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان با بیان اینکه از این تعداد خانوار هزار و ۲۰۰ مورد در هتل و زائرسرای امامزاده محمد(ع) درب گنبد کوهدشت اسکان داده شده اند گفت: همچنین ۶۰۰ خانوار نیز در زائر سرای امامزاده ابوالوفا اسکان داده شدند.

حجت الاسلام خاکباز از استقبال بی نظیر زائران و گردشگران از امامزادگان این شهرستان خبر داد و گفت: ایجاد زیرساختها در شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران موثر بوده که نمونه آن احداث هتل امامزاده محمد(ع) این شهرستان بوده که موجب رونق گردشگری در منطقه شده است.