۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

۱۸۰۰ خانوار در اماکن اقامتی امامزادگان کوهدشت اسکان داده شدند

خرم آباد - مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان از اسکان هزار و ۸۰۰ خانوار در اماکن اقامتی امامزادگان کوهدشت خبر داد.

حجت الاسلام مرتضی خاکباز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون بیش از هزار و ۸۰۰ خانوار در اماکن اقامتی امامزادگان شهرستان کوهدشت اسکان داده شده اند.

وی بیان داشت: این خانوارها در هتل، زائرسراها و حسینه های شهرستان کوهدشت اسکان داده شده اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان با بیان اینکه از این تعداد خانوار هزار و ۲۰۰ مورد در هتل و زائرسرای امامزاده محمد(ع) درب گنبد کوهدشت اسکان داده شده اند گفت: همچنین ۶۰۰ خانوار نیز در زائر سرای امامزاده ابوالوفا اسکان داده شدند.

حجت الاسلام خاکباز از استقبال بی نظیر زائران و گردشگران از امامزادگان این شهرستان خبر داد و گفت: ایجاد زیرساختها در شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران موثر بوده که نمونه آن احداث هتل امامزاده محمد(ع) این شهرستان بوده که موجب رونق گردشگری در منطقه شده است.

کد مطلب 3586757

