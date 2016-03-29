به گزارش خبرنگار مهر، محمود آقا محمدیان ظهر سهشنبه در حاشیه بازدید از ستاد اجرایی خدمات سفر اردبیل تصریح کرد: در شش روز اول تعطیلات در مجموع پنج میلیون و ۹۰۴ هزار لیتر بنزین موتور مصرف شده است.
وی با اذعان به اینکه بنزین موتور بیشترین سوخت مصرفی در استان محسوب میشود، اضافه کرد: بیشترین مصرف در روز پنج فرودین ماه با یکمیلیون و ۲۵۵ هزار لیتر بود که در واقع نزدیک به دو برابر میانگین مصرف است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل سوخت دوم پرمصرف را نفت- گاز عنوان کرد و افزود: در شش روز اول فرودین ماه یکمیلیون و ۵۲۱ هزار لیتر نفت- گاز مصرف شده که باز به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش را نشان میدهد.
آقا محمدیان مصرف میانگین سوخت را ۹۸۴ هزار لیتر طی روزهای گذشته عنوان کرد و افزود: در تأمین سوخت موردنیاز مسافران هیچ کمبودی نداریم.
وی با اشاره به فعالیت ۵۷ جایگاه سوخت در اردبیل به بازرسیهای مداوم از نحوه خدمترسانی به مسافران خبر داد و تأکید کرد: در فاز اول سفرهای نوروزی ۱۵۰ مورد بازدید از جایگاهها انجام شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل تأکید کرد: بیشترین بازدیدها از جایگاههای مسیرهای پرتردد انجام میشود و تا روز ۱۳ فرودین ماه نیز ادامه خواهد یافت.
