۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

قیمت جهانی نفت کاهش یافت

قیمت جهانی نفت در معاملات آتی روز سه‌شنبه با روند نزولی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل ازرویترز، بهای طلای سیاه در ساعات اولیه معاملات آتی روز سه شنبه به دلیل نگرانی از فزونی تولید با روند کاهشی روبرو شد.

در همین حال قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه می با ۱۶ سنت کاهش به رقم ۴۰ دلار و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۱۳ سنت کاهش در برابر ۳۹ دلار و ۲۶ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

همچنین سازمان اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده است، ذخایر نفت این کشور در هفته منتهی به ۲۵ مارس به ۳.۲ میلیون بشکه افزایش پیدا کند.

کد مطلب 3586786
علیرضا کمندی

