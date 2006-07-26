آمريكا به عمق روابط استراتژيك ايران و عراق پي برده است / پارلمان عراق اخراج آمريكايي ها را زمان بندي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ملاقات سفير عراق ضمن ابراز خرسندي از حضور در روزنامه مردم سالاري از مواضع عقلاني اين روزنامه در حريان سقوط صدام و همچنين حركت هاي خشونت گرايان داخل عراق و ماجراي مقتدي صدر تشكر كرد.

وي همچنين از كمك ها و مساعدت هاي بي دريغ ملت و دولت ايران نسبت به دولت كنون عراق تشكر كرد و خواستار تداوم روابط مستحكم دوجانبه و ارتباطات دوستانه دو كشور در سطح منطقه و جامعه بين المللي شد.

سفير عراق در ايران اعلام كرد: در پي اعمال محدوديت عليه سازمان مجاهدين خلق (منافقين) به زودي اعضاي اين سازمان از عراق اخراج خواهند شد.

در ادامه دكتر مصطفي كواكبيان نيز با تشكر از حضور سفير عراق در روزنامه مردم سالاري و گراميداشت ياد و خاطره شهيد سيد محمد باقر صدر بر اهميت ابعاد راهبردي روابط بين ايران و عراق تاكيد كرد و اظهار داشت: دست هايي در كار است كه روابط ايران و عراق را تيره سازد كه مستلزم هوشياري ديپلماتيك دو طرف مي باشد.

دبير كل حزب مردم سالاري با اشاره به طرح خاورميانه بزرگ خواستار تصويب زمان بندي خروج آمريكايي ها از عراق از سوي مجمع ملي عراق شد و اظهار داشت: هر چند خليل زاده به دستور مقامات واشنگتن از اظهارات قبلي خودش در مورد مذاكره ايران و آمريكا در موضوع عراق عقب نشيني كرد؛ اما به هر حال همين موضوع بيانگر آن است كه آمريكايي ها نيز به عمق روابط استراتژيك ايران و عراق پي برده اند و ما بايد همه تلاش كنيم كه علاوه بر اخراج اشغالگران هر نوع خشونتي نيز از مناطق مختلف عراق رخت بربندد.

مدير مسئول روزنامه مردم سالاري با تاكيد بر ضرورت خاتمه دادن به دادگاه صدام و لزوم اعدام هر چه سريع تر وي اظهار داشت: اگر چه آمريكايي ها در سقوط صدام نقش اساسي داشتند؛ اما شكي نيست كه در همراهي ديكتاتور عراق و ايجاد صدها ميليارد دلار خسارت بر ملت ايران نيز نقش اساسي داشتند و اگر يك دادگاه واقعي و عادلانه بين المللي بود، بايد اين حق ملت ايران نيز استيفا مي گشت.

در پايان اين نشست محمد مجيد الشيخ از بخش هاي مختلف فني اداري و تحريريه روزنامه ديدن كرد.