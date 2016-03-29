ادامه پروازهای فرودگاه بروکسل به صورت محدود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئولان فرودگاه بروکسل می گویند قصد دارد به صورت محدود در هفته جاری فرودگاه را بازگشایی کنند.

مسئولان فرودگاه بروکسل در مناطق تخریب شده ساختمانهای موقتی ایجاد کرده اند. هفته گذشته بر اثر انفجار در این فرودگاه ۳۵ نفر جان خود را از دست دادند. بعد از انفجار فرودگاه در مترو بروکسل نیز چند انفجار رخ داد.

یک سخنگوی فرودگاه بروکسل گفت: همه آزمایش های لازم برای امنیت مسافران در نظر گرفته شده است و از این هفته به صورت محدود پروازها از سر گرفته می شود.

مسئولان فرودگاه بروکسل چهارشنبه گذشته اعلام کرده بودند که فرودگاه تا چند ماه تنها از ۲۰درصد توان خود استفاده خواهد کرد.

به گفته مسئولان این فرودگاه در حال حاضر تدابیر امنیتی ویژه ای برای ادامه پروازهای انجام شده از این فرودگاه در نظر گرفته شده است.