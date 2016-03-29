آمار تلفات جاده ای،آمار جرایم خشن و سرقت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر،سردار حسین اشتری روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در مشهد اظهار کرد: همکاری مناسب مردم در ایام نوروز با نیروهای انتظامی و اقدامات اندیشیده شده در راستای پیشگیری موجب کاهش تلفات جاده ای در ایام نوروز امسال در مقایسه با سال گذشته شده است.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه های نوروزی در سراسر کشور از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته بیان کرد: خوشبختانه میزان سرقت ها و جرایم نیز طی ایام نوروز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد کاهش یافته که این رقم در برخی استان ها تا ۳۰ درصد می رسد.

سردار اشتری توجه به توصیه های پلیس و هماهنگی با دستگاه قضایی را موجب سرعت عمل نیروی انتظامی و انجام به موقع اقدامات بازدارنده در حوزه جرایم در طی ایام نوروز عنوان کرد.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه آمار جرایم خشن در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشته است ادامه داد: از جمله دلایل این امر عکس العمل سریع پلیس، ارائه آموزش های لازم به مردم، واحدهای مربوطه نیروی انتظامی و نیز واحدهای صنفی در معرض وقوع این جرایم، تجهیز بانک ها و برخورد شدید قوه قضاییه با این دسته از مجرمان بوده است.

وی افزود: خراسان رضوی نیز در حوزه کاهش جرایم جزو استان هایی است که با توجه به اقدامات پیشگیرانه و به موقع رتبه بالایی در کشور دارد و با همت و کار جهادی در این حوزه شاهد کاهش جرایم هستیم.

سردار اشتری همچنین با اشاره به نزدیک شدن پایان تعطیلات از گردشگران خواست تا بازگشت خود را به روزهای پایانی هفته موکول نکرده و با صبر و حوصله رانندگی کنند.