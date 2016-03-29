ترافیک در محورهای خراسان رضوی روان است/سرعت خودرو ها کاهش داشت

علی زائرزاده به مهر گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۵۱ دوربین نظارت تصویری در محورهای مواصلاتی خراسان رضوی، هم اکنون ترافیک در تمامی محورهای خراسان رضوی روان است و مشکل خاصی مشاهده نمی شود.

وی ادامه داد: از صبح تا ظهر امروز سه شنبه بارندگی در جاده های خراسان رضوی مشاهده نشده است.

معاون اداره مدیریت راه های اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی همچنین گفت: طی روز دوشنبه نهم فرودین ماه جاری، ۵۶۴ هزار و ۵۰۸ تردد در جاده های استان خراسان رضوی ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۱ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۹۶ دستگاه تردد شمار نصب شده در محورهای مواصلاتی استان خراسان رضوی، طی ۱۴ روز طرح نوروزی یعنی از روز ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۴ تا پايان روز نهم فروردین ماه جاری، متوسط سرعت خودروها در جاده های خراسان رضوی ۸۲ کیلومتر در ساعت بوده است که این رقم در مدت مشابه طرح نوروزی ۱۳۹۴، ۸۴ کیلومتر در ساعت بوده که نشان دهنده کاهش ۲.۷ درصدی سرعت در جاده های خراسان رضوی است.