حادثه ضدامنیتی در مازندران نداشتیم/ اجرای طرح مشارکت روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه نشست با مسئولان شهرستان چالوس بابیان اینکه مسافران زیادی به استان سفرکرده‌اند گفت: باگذشت ۱۰ روز از تعطیلات نوروزی شاهد وقوع هیچ حادثه ضد امنیتی در استان نبودیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و تشکیل ستاد عملیاتی شدن این شعار محوری افزود: این ستاد دارای چند کمیته ازجمله شکوفایی اقتصاد دریا، شکوفایی اقتصاد گردشگری، کشاورزی، اخذ مالیات و غیره است.

یونسی بر لزوم بسته شدن منافذ فرار مالیاتی در استان تأکید کرد و گفت: مقرر است کمیته‌های شهرستانی اقتصاد مقاومتی در شهرستان‌ها و بخش‌ها تشکل شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، تشکیل اتاق فکر عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را در استان و شهرستان‌ها ضروری دانست و گفت: در این اتاق فکر، صاحب‌نظران و نخبگان حضور خواهند داشت و باید از پتانسیل، کارشناسان مجرب در اتاق فکر استفاده شود.

یونسی خواستار تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی با حضور دهیاران در روستاها شد و گفت: در روستاها باید طرح توسعه تهیه و ظرفیت‌ها و تهدیدات روستاها شناسایی و احصاء شود.

وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: طرح سیاست اقتصاد ریاضتی و تاب آور در بیش از ۱۲۰ کشور صنعتی و پیشرفته به اجرا در آمد اما اهداف آن تحقق نیافت اما اقتصاد مقاومتی یک مدل بومی جدید است که شاخصه تحقق عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

یونسی افزود: در همان کشورها هنوز هزینه های سرسام آور درمانی لایه های مختلف جامعه را رنج می دهد این درحالی است که هزینه درمان در کشور ما به زیر ۱۰ درصد رسیده است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید با فساد و قاچاق و رابطه بازی ها و پارتی بازی ها باید بشدت برخورد کرد.

وی خطاب به شوراها و دهیاران گفت: به عنوان نمایندگان مردم باید در حوزه فرهنگ سازی گفتمان اقتصاد مقاومتی همت مضاعف داشت.

یونسی با اشاره به طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها گفت: در این طرح با مشارکت روستاییان و با حداقل آورده از سوی روستاییان، نسبت به توسعه طرح ها اقدام می شود.