نام ایران در لیست ۵۰ مقصد نخست گردشگری جهان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قاسم شربیانی بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از ستادهای خدمات سفر مستقر در استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در گذشته گردشگرانی که وارد کشور می شدند از همان محور تعریف شده و مکان های خاص بازدید می کردند اما اکنون با توجه به توسعه گردشگری در جهان اسلام با محوریت ایران، در این زمینه نوع نگاه گردشگران خارجی تغییر کرده است.

وی ادامه داد: در این راستا با توسعه در زمینه گردشگری حلال، مقاصد و جاذبه های جدید معرفی و شرایط برای جذب و حضور گردشگران خارجی بیشتر در کشور، مهیا شده است.

شربیانی تصریح کرد: ظرفیت های گردشگری و توریستی فراوانی در کشور وجود دارد و به همین دلیل رشد گردشگری به طور مداوم باید در حال گسترش باشد.

ناظر عالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با بیان هدف سفر خود به استان مرکزی گفت: در بررسی هایی که در زمینه ایجاد امکانات و ارائه خدمات برای مسافران نوروزی در استان مرکزی توسط ستادهای ده گانه انجام شده تاکنون عملکرد خوب و قابل قبول بوده است.

شربیانی ادامه داد: هماهنگی و تعامل و ایجاد خلاقیت توسط دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر در این استان چشمگیر بوده و خدمات خوبی ارائه شده است.

وی بیان داشت: وجود دو گروه مسافر در این استان کار را نسبت به دیگر استان های کشور دشوار کرده است چرا که در استان مرکزی گروهی از مسافران اقامت می کنند و گروه دیگر به خاطر موقعیت جغرافیایی، از این منطقه تردد می کنند که مسئولان این استان، شرایط خدمات رسانی را باید برای تمامی مسافران مهیا کنند تا رضایتمندی هر دو گروه حاصل شود.

برنامه ریزی برای معرفی مقصدهای جدید گردشگری

شربیانی خاطرنشان کرد: توسعه سفرهای داخلی و معرفی مقصدهای جدید گردشگری از سیاست های این سازمان است که خوشبختانه این هدف تاکنون محقق شده است و در این راستا موجب رشد خدمات رسانی به گردشگران شده است و برنامه ریزی در این زمینه باید ادامه پیدا کند.

وی اظهار داشت: همانطور که در گزارش ها آمده است در سال ۶۸ میانگین اقامت مسافران در مرکز استان دو ساعت بوده است و هم اکنون میانگین این اقامت به سه روز افزایش یافته است و معنای این افزایش این است که برای اهداف سفرها تلاش گسترده صورت گرفته است.

ناظر عالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ادامه داد: همچنین جاذبه های تاریخی و فرهنگی جدیدی در این استان طی سال های اخیر شناخته و معرفی شده که از استقبال مسافران برخوردار است و شرایط اقامت بیشتر را در این استان فراهم کرده است.

شربیانی در مورد واگذاری برخی از اماکن تاریخی به بخش خصوصی نیز گفت: بخش خصوصی محور خدمات دهی به گردشگران است و وظیفه معرفی مقاصد گردشگری و کشف آن بر عهده سازمان میراث فرهنگی است.

وی افزود: بخش خصوصی محصول ایجاد می کند یعنی در کنار جاذبه های گردشگری، تاسیسات تفریحی برای گردشگران احداث می کند که در کنار آن اشتغال زایی هم به وجود می آید.

۳۵۰هزار نفر از جاذبه های گردشگری استان مرکزی بازدید کردند

همچنین در ادامه سیدمحمدحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی اظهار داشت: از آغاز تعطیلات نوروزی تاکنون پنج میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو از محورهای استان مرکزی تردد کرده اند.

وی افزود: همچنین ۳۵۰ هزار نفر از جاذبه های تاریخی و گردشگری استان مرکزی بازدید داشتند و ۲۶۷ هزار نفر نیز از مدت یک روز تا سه روز در استان مرکزی اقامت گزیدند.

حسینی بیان داشت: با آغاز سفرهای نوروزی ۲۴۰ هزار نفر از گردشگران و مسافران از خدمات اقامتگاه های موقت و هتل های استان مرکزی بهره مند شدند که از این تعداد ۱۴۰ هزار نفر در اقامتگاه های موقت و بقیه در هتل ها، مهمانپذیرها، خانه مسافرها، مدارس و باشگاه های فرهنگیان مستقر شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: از ابتدای نوروز ۹۵ تاکنون، اماکن تاریخی و فرهنگی بیت امام خمینی(ره)، سنگ نگاره های تیمره و قلعه سالار محتشم خمین، مجموعه تاریخی ذلف آباد فراهان، آتشکده آتش کوه محلات، جاذبه های طبیعی سرچشمه و باغ های گل محلات، غاز نخجیر، سراب های شازند و طبیعت تفرش بیشترین گردشگر را به خود جذب کرده اند.