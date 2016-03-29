نقش اساسی هلال احمر در خدمت به مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، وحیدرحمتي در حاشیه بازديد از کمپ های نوروزی هلال احمر در استان گلستان، گفت: نقش جمعيت هلال احمر در نوروز به عنوان يكي از اعضاي اصلي ستاد خدمات سفر؛ نقشي اساسي و پر رنگ است كه از آمادگي و هميشه در صحنه بودن اعضا و نجاتگران موجب تحقق اين امر گشته است.

وی ضمن اشاره به دقت در امر جانمايي و طراحی كمپ ها در شهرستان هاي مختلف استان گلستان، خاطر نشان كرد: آنچه را در بازديد از استان شاهد بودم؛ كار كارشناسی و دقت توجه لازم در انتخاب مكان و طراحی ابتکاری كمپ ها جهت ارائه خدمات به مسافران و هموطنان بوده است.

مديركل روابط عمومي و ارتباطات مردمی جمعيت هلال احمر ضمن اشاره به بهره مندی از اعضا و نجاتگران داوطلب در طي ساليان متمادي طرح نوروزي؛ افزود: حضور اعضاي جوان داوطلب و نجاتگران در كمپ ها و پايگاه هاي امداد و نجات نشان از تحقق فرهنگ داوطلبي در ميان جوانان هلال احمري در اين استان است. اين امر گلستان را در سطح كشور بارز و شاخص ساخته است.

وی با اشاره به ايجاد «كمپين ملي نه به تصادفات جاده اي » به همت سازمان جوانان جمعيت هلال احمر با هدف فرهنگ سازي در ايام نوروز؛ گفت: نوروزي همراه با آرامش و خاطراتي خوش؛ آرزوي همگان است. اگر بخواهيم سفري ماندگار و دل انگيز را براي خود و خانواده رقم بزنيم؛ بايد قوانين و مقررات را رعايت كنيم. همان چيزي كه اعضاي جوان داوطلب با معرفي كمپين به مسافران به دنبال آن هستند.

رحمتي در پايان ضمن تبريک سال نو به تمامي مردم مهمان نواز گلستان و تمامي خوبان مجموعه جمعيت هلال احمر استان؛ اذعان داشت: اميد آن دارم كه در سال جديد به همت و تلاش مجموعه مديران، پرسنل، اعضا، نجاتگران، داوطلبان و خيرين نيك انديش شاهد رشد و تعالي جمعيت هلال احمر در حوزه هاي مختلف به ويژه در بهره مندي از ظرفيت هاي اجتماعي در سطح جامعه باشيم.