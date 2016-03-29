۱۰ درصد از اقامت مسافران نوروزی اردبیل در چادرهای مسافرتی است

قادر تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد کل چادرهای اقامتی مورداستفاده توسط گردشگران را هزار و ۹۴۹ تخته برشمرد و افزود: این تعداد تنها ۱۰ درصد از اقامت کل گردشگران را شامل شده است.

وی با اشاره به اقامت ۸۷ هزار و ۳۸۴ مسافر از ۲۷ اسفندماه تا ۹ فرودین ماه در مراکز اقامتی اردبیل تصریح کرد: بیشترین آمار اسکان با ۲۳.۳۴ درصد مربوط به هتل آپارتمان است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اقامت در هتل را ۱۰.۵۶ درصد، مهمان پذیر ۱۹.۳۷ درصد، خانه مسافر ۱۹.۱۴ درصد، اقامتگاه های موقت از جمله کمپ، کانکس و چادر مسافرتی را در مجموع ۱۲.۸۲ درصد و اقامت در سایر مراکز اقامتی را ۳.۷۴ درصد عنوان کرد.

به گفته تقی زاده در بازه زمانی ذکر شده میزان اقامت در تاسیسات اقامتی وابسته به آموزش و پرورش از جمله مدارس، خانه معلم ها و باشگاه فرهنگیان ۹ هزار و ۶۳۹ نفر است.