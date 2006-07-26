ادامه جلسات محاكمه صدام به فردا موكول شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رئوف رشيد عبدالرحمن قاضي دادگاه پس از شنيدن گزارش وكيل تسخيري صدام، ادامه جلسات را به فردا موكول كرد. دادگاه به سبب آنكه تيم وكلاي دفاع از سران رژيم سابق عراق، جلسات محاكمه را تحريم كرده اند، براي صدام وكيل مشخص كرد.

در جلسه امروز ميان قاضي دادگاه و ديكتاتور سابق عراق بر سر اينكه دادگاه براي وي وكيل گرفته است، بحث و جدل درگرفت.



صدام در واكنش به اين اقدام دادگاه گفت كه دادگاه را مشروع نمي داند و به تصميمات اتخاذ شده در آن اهميتي نخواهد داد.



يك منبع در دادگاه عالي كيفري عراق پيشتر اعلام كرده بود كه صدام اعتصاب غذاي خود را به پايان برده است.



يك منبع آمريكايي نزديك به دادگاه عراق گفت : صدام امروز به اعتصاب 18 روزه خود پايان داده است و يك وعده گوشت گاو و برنج و ميوه و نوشيدني گازدار پس از پايان جلسه امروز خورده است .



صدام هدف از اعتصاب غذاي خود را همبستگي با وكلاي دفاع ازجنايات خود وهمدستانش اعلام كرده است كه برخي از آنها ترور شدند.



صدام ديكتاتور سابق عراق در جلسه امروز چهارشنبه دادگاه محاكمه خود و همدستانش،خواستار اعدام خود با گلوله به جاي طناب دار درصورت محكوميت به اعدام شد.



سي و نهمين جلسه رسيدگي به جنايات سران رژيم سابق عراق درباره كشتار مردم دجيل در سال 1982 امروز با حضور صدام آغاز شد.

صدام امروز به رئيس دادگاه گفت كه وي را مجبور كرده اند در جلسه امروز شركت كند.

صدام و همدستانش از 19 اكتبر( 27 مهرماه) سال 2005 تاكنون به اتهام دست داشتن در كشتار 148 تن از شيعيان دجيل در سال 1982 مورد محاكمه و بازجويي قرار مي گيرند كه همچنان ادامه دارد.