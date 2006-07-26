نحوه نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان دوره هاي كارداني پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "علي اكبر جابري مقدم" - معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمي كابردي با بيان اين مطلب دستور العمل ثبت نام را تشريح كرد و گفت: زمان ثبت نام پذيرفته شدگان از 3 تا 10 مرداد ماه خواهد بود. در پودمان اول انجام هر گونه نقل و انتقال تغيير رشته ومرخصي ممنوع است.



وي اضافه كرد: مراكز مجري موظف هستند معدل مندرج در گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه يا گواهي موقت پايان تحصيلات دوره متوسطه نظام جديد يا قديم پذيرفته شدگان را با معدل اعلام شده در ليست ارسالي بيشتراز معدل مستندات مطابقت داده و در صوريتكه معدل مندرج در ليست ارسالي بيشتر از معدل مستندات ارايه شده توسط داوطلب باشد از ثبت نام آنها ممانعت به عمل آورند بديهي است در اين صورت قبولي فرد كان لم يكن تلقي خواهد شد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمي كابردي افزود: پذيرفته شدگاني كه اشتغال به كارداشته ولي شرايط اشتغال آنها با تعاريف مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام مغايرت دارد نمي توانند از سهميه شاغلين دستگاه هاي ذيربط استفاه كنند. مشمولان ديپلم و پيش دانشگاهي متولد 1366 و 1367 بدون اخذ اعزام مي توانند ثبت نام كنند وادامه تحصيل دهند و ظرف دو ماه براي آنان درخواست معافيت تحصيل به عمل آيد. مشمولاني كه برگه اعزام بدون غيبت در دست دارند و هنوز موعد اعزام آنها فرا نرسيده است مي توانند با همان برگه ثبت نام كنند. پذيرفته شدگني كه ديپلم تطبيقي دارند معدل كل مندرج در كارنامه تطبيقي به عنوان معدل گواهينامه ديپلم تلقي شده و مبناي ثبت نام آنها است.

دكتر جابري مقدم در ادامه اظهار داشت: مراكز و موسسات مجري دوره هاي پودماني مي توانند در صورت آمادگي نسبت به برگزاري اولين پودمان اين دوره به صورت فشرده هشت هفته با توجه به ساعات مصوب و آيين نامه هاي مربوط با دريافت مجوز از دانشگاه اقدام كنند در غير اينصورت شروع كلاس ها از اول مهر ماه خواهد بود.

به گزارش مهر، اين مرحله از ثبت نام دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي در 693 كد رشته محل 88 كد رشته و 267 مركز آموزش علمي كاربردي انجام شد و 70 هزار نفر پذيرفته شدند.