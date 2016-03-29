دیگر وزیر نمی شوم/ ماجرای اختلاف درآمد پزشکان و پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در خصوص قبول تصدی وزارت بهداشت در صورتی که آقای روحانی دوباره رئیس جمهور شوند، گفت: به ایشان گفته‌ام اگر چه لیاقت نداشته‌ام ولی فقط همین دوره را به قصد كمک در خدمت شان هستم.

وی در توضیح استدلال قبول نکردن وزارت در دوره بعد، افزود: فکر می کنم برای یک دوره مسئول سلامت مردم کشورم هستم و یک ساعتش هم به عقب بر نمی‌گردد. بنابراین باید به گونه ای رفتار کنم که بعدها غصه نخورم ای کاش بیشتر وقت می گذاشتم. سفر می روم تا کارهای مختلف این حوزه گسترده را ازنزدیک پیگیری کنم. یک فرصت چهار ساله است و بنا نیست تکرار شود.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که مجموعه درمان و سلامت باید فرا دولتی باشد و تبدیل به بحث حاکمیتی شود، گفت: به نظرم من اگر اینطور نباشد، امکان ندارد سلامت مردم تامین شود. به خاطر اینکه فقط ۲۰ درصد مسائل عرصه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است. وزارت راه و شهرسازی نقش دارد، وزارت ارشاد با روح و روان مردم سر و کار دارد، وزارت جهادکشاورزی غذای مردم را در دست دارد، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ورزش و حتی قوای قضائیه و مقننه در سلامت مردم اثر گذارند. پس کل نظام باید حساس باشد. آمد و شد دولت ها در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا به دلیل برنامه‌ها و حمایتی است كه از اقشار مختلف مردم در این حوزه به عمل می‌آورند .

هاشمی در پاسخ برخی انتقادات از طرح تحول سلامت و مزایایی که برای پزشکان داشته است، افزود: درآمد پزشکان چه افزایشی داشته؟ ما در شروع كار تعرفه جراحی را پس از ۲۴ سال تا اندازه‌ای اصلاح كردیم. قرار بود تعرفه‌های ویزیت و گروه‌های داخلی را هم اصلاح كنیم كه نگذاشتند. ما این كار را كردیم تا اولاً مردم در شهرستان‌ها خارج از تعرفه پرداخت نداشته باشند. ثانیاً عدالت درون رشته‌ای ایجاد شود ولی افراد كم اطلاع و مخالفین دولت با ابزارهایی كه در اختیار داشتند خواستند بگویند دولت در حوزه سلامت هدفش توزیع پول بین طبقه مرفه بوده است.

وی ادامه داد: وقتی من در مجلس اعلام می کنم پس از اجرای طرح تحول سلامت درآمد پزشک عمومی ۱.۷ برابر پرستاران است و درآمد یک متخصص ۴.۲ برابر یک پرستار است، اما در رسانه ها اعلام می کنند که درآمد پزشکان ۳۰۰ برابر پرستاران شده است؛ چه باید کرد. یک فرد بیماری این حرف را می زند و قوه قضائیه هم اقدامی انجام نمی دهد، من باید چه کار کنم؟ در طرح تحول سلامت که تعرفه ها تغییر کرد، در دانشگاه علوم پزشکی تهران که بیشترین تعداد استاد را دارد، درآمد استادی که نیمه وقت بوده، از ۳.۵ میلیون تومان به ۵.۵ میلیون رسیده است. حقوق استادی که تمام وقت بوده، از ۶.۵ میلیون تومان رسیده به ۱۲.۵ میلیون تومان. حالا یک ذهن بیماری که ممکن است نماینده مجلس هم باشد، در تلویزیون می گوید درآمد پزشکان رسیده به ۱۰۰ میلیون، ۱۵۰ میلیون. او یک نفر را شاخص می گیرد و توهین می کند به همه. معلوم است پرستاری که زندگی اش را با مشقت اداره می کند، با این اطلاعات اشتباه، دچار دغدغه ذهنی و نارضایتی می شود. از دو حالت خارج نیست یا من گزارش خلاف به مجلس داده‌ام که در این صورت لیاقت این مسئولیت را ندارم و باید استیضاح شوم، یا آنها خلاف واقع می‌گویند و ظلم می‌كنند. چرا در این موارد بقیه فقط نگاه می کنند؟ قوه قضائیه کجاست؟ مجلس چرا واكنش نشان نمی‌دهد؟ انجمن‌ها چرا سكوت می‌كنند؟