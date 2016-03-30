فاطمه زهرا (س) حلقه اتصال بین نبوت و امامت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی شامگاه سه شنبه و در شب میلاد فرخنده دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) در جمع قشرهای مختلف مردم ولایت مدار دامغان در محل مسجد جامع این شهر به بیان ویژگی ها و مناقب با عظمت صدیقه اطهر حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و افزود: خداوند رحمان و رحیم کمال حضرت زهرا (س) را به اهل سنت داده است و جمال آن بانوی بزرگوار نیز فقط در حوزه استحفاظی شیعیان قرار دارد و از این روی حضرت فاطمه زهرا (س) مظهر کمال و جمال است.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) به داشتن کثرت علم ودانش، مناقب و فضائل معروف است، خاطر نشان کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) دریای معارف است و خانه و بیت ایشان جایگاه ایمان و ذکر بوده است.

امام جمعه شهر ری یاد آور شد: یکی از کارهایی که پیامبران ما در دوران عمر پرخیر و برکت خودشان انجام دادند تفسیر نام با ارزش حضرت فاطمه زهرا (س) بوده که آن را برای همگان بازگو کنند تا همه با نام و جایگاه آن بانوی بزرگوار بیشتر آشنا شوند.

شاهچراغی با اشاره به اینکه امسال را باید سال فاطمی بنامیم، اظهار داشت: باید این سال را گرامی بداریم و تلاش کنیم که زندگی ما رنگ و بوی فاطمی بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: ماکه علاقه و ابراز عشق به حضرت زهرا اطهر (س) داشته و داریم باید زندگی ما نیز به سبک و سیره فاطمه زهرا (س) نزدیک باشد.

امام جمعه شهر ری بابیان اینکه ریشه همه فضائل اخلاقی در صداقت گفتار و رفتار است، افزود: این مهم در زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) موج می زد.

شاهچراغی با اشاره به فضائل و مناقب پیامبر گرامی اسلام (ص) اظهار داشت: ایشان دارای خلق عظیم و دارای مقام محمود هستند.