تصادف در محور غارعلیصدر همدان سه کشته بر جای گذاشت

سرهنگ مهدی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صبح امروز یک دستگاه پراید با یک خودرو وانت در محور غار علیصدر تصادف کرده است، اظهار داشت: این تصادف منجر به کشته شدن سرنشینان خودرو پراید شامل یک خانم و دو آقا شد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه علت این تصادف انحراف به چپ راننده نیسان گزارش شده است، گفت: محور غار علیصدر دو طرفه بوده و در فصل تابستان و ایام نوروز که بازديد مسافرين از غار عليصدر چشمگير است، حجم ترافيک با وضعيت جاده تناسب ندارد و همه ساله شاهد تصادف اين چنينی در اين محور هستيم.

رئیس پلیس راه استان همدان افزود: در سال ٩٣ در بخشی از راه توسط اداره راه و شهرسازي بهسازی و آسفالت شانه انجام شدکه تا کنون در اين مقطع از راه حادثه ای اتفاق نيفتاده است.

سرهنگ شاکری در ادامه سخنانش گفت: استان همدان یکی از پنج استان کشور بوده که بالاترین سرعت را دارد و ۵۴ درصد فوتی های تصادفات ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه است و از آنجایی که علت بیشتر تصادفات تخطی از سرعت مطمئنه است با این تخلف به شدت برخورد می شود.

وی با بیان اینکه میزان تردد ها در نوروز امسال افزایش زیادی داشته است، بیان کرد: درصد برخورداری استان همدان از آزاد راه و بزرگراه نسبت به وسعت آن بالا بوده و در واقع استان همدان نسبت به وسعت خود از دو برابر از آزاد راه و بزرگراه برخوردار است.