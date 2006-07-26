شركت مترو تهران با صدور اطلاعيه اي از شهروندان عذرخواهي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، دراين اطلاعيه آمده است : متاسفانه به دليل عدم عملكرد سيستم حفاظت قطارها كه هنوزدردوران تحويل موقت قرار دارد در ساعت 14 و 45 روز جاري مورخ 4/5/85 دو قطار مترو كه پشت سر هم حركت مي كردند در حوالي ايستگاه سرسبز به آرامي با يكديگر برخورد كردند .

اين اطلاعيه مي افزايد : در اين حادثه خوشبختانه به هيچ يك از مسافران آسيب جدي وارد نشد و حدود 16 نفر از آنان بسيار سطحي و سرپايي آسيب ديدند و اين حادثه به حدي آرام بود كه حتي شيشه هيچ يك از قطارها نيز شكسته نشد .

درادامه اطلاعيه شركت مترو اشاره شد: انشاءالله بعد از انتقال دو قطار براي بررسي فني به تعميرگاه ، سرويس دهي در نيمه شرقي خط 2 به زودي به روال عادي باز خواهد گشت و پس از تشكيل كميسيون سوانح علت دقيق تر حادثه اعلام خواهد شد .

شركت مترو تهران همچنين ضمن عذرخواهي ازشهروندان و مسافران، از تمامي پرسنل آتش نشاني ، اورژانس و مترو كه بر اساس دستورالعمل ها به طور دقيق و به موقع عمل كرده اند، تشكر كرد.

در خاتمه اطلاعيه مزبور تاكيد شد: همانطور كه قبلا قول داده شده بود خوشبختانه در مسير شرقي خط 2 متروي تهران ، زمان اعزام قطار در حد فاصل ايستگاه بهارستان تا ايستگاه دانشگاه علم و صنعت از اول مرداد با ديگر خط متروي تهران منطبق گرديد و به 4 دقيقه يك قطار رسيد.