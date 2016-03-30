کشاورزان استان قزوین مراقب سرمازدگی محصولات باغی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با توجه به کاهش احتمالی دما و سرمازدگی محصولات باغی با صدور اطلاعیه ای به کشاورزان استان توصیه کرد اقدامات لازم را برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات را انجام دهند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به ورود سامانه جدید بارشی و کاهش دما در روزهای آخر هفته پیش بینی می شود از نیمه شب جمعه ۱۳ فروردین، بعد از گذر سامانه سرد انتقالی، یخبندان تشعشعی با کاهش ابر و سکون باد رخ خواهد داد لذا از کشاورزان و باغداران استان درخواست می شود برای جلوگیری از سرمازدگی اقدام کنند.

در این اطلاعیه از باغداران خواسته شده ضمن خوددارای از عملیات خاک ورزی نسبت به روشن کردن پلار بخاری در باغ اقدام کرده و همچنین از کود دامی و بقایای گیاهی برای دود دادن به درختان و استفاده از ماشین مولد باد، روشهای آبپاشی مداوم رودرختی و زیردرختی و استفاده از دستگاه فوگر یا مه ساز نسبت به جلوگیری از سرمازدگی اقدام کنند.