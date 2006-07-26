افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو ؛ كميت يا كيفيت

تعداد دانشجويان در هر ميليون جمعيت ايران از استانداردهاي بين المللي فاصله دارد



نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي گفت: ايران به ازاي هر ميليون جمعيت 6 هزار نفر دانشجو دارد اين درحالي است كه در سطح استانداردهاي بين المللي بايد اين رقم به 10 هزار نفر برسد. بنابراين از نظر تعداد دانشجو عقب تر از استانداردهاي بين المللي هستيم و ضعف در ساماندهي و توزيع نيروهاي متخصص در ايران به عنوان يك ضعف قابل تأمل است.



"شهريار مشيري" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: تربيت نيروي متخصص و اعزام آنها به بازار خارج براي كشورمان وجهه ملي دارد. متاسفانه ايران نيروي كارگر به خيلي از كشورها مي فرستد كه اين جز آفت آبرو و از بين رفتن وجهه بين المللي نتجه ديگري ندارد.

وي اظهار داشت: بخش قابل توجهي از جمعيت ايران را جوانان تشكيل مي دهند كه متقاضي آموزش عالي هستند. هر تعداد دانشجو سر كلاس باشد باعث افت تحصيلي نمي شود چرا كه در كنار آن مي توان تعداد اعضاي هيأت علمي ثابت دانشگاه ها را نيز افزايش داد. صرفه جويي در استخدام هيأت علمي و تنگ نظري در افزايش پذيرش دانشجو معنا ندارد.



صرفه جويي در استخدام هيأت علمي و تنگ نظري در افزايش پذيرش دانشجو معنا ندارد

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي افزود: كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي به نفع كشور نيست چراكه مملكت از نظر خدمات درماني در وضعيت مناسبي قرار ندارد.

وي خاطرنشان كرد: توسعه كيفي يك امر غير قابل اجتناب است و بايد به دنبال توسعه كيفي باشيم تا از جامعه علمي بين المللي عقب نمانيم. برخي توسعه كمي را به منزله صدمه به كيفيت مي دانند كه اين رويكرد مي گويد ظرفيت پذيرش دانشجو را كم كنيد يا ثابت نگاه داريد تا مجبور به تحمل سختي و هزينه براي توسعه آموزش عالي نباشيم.



ظرفيت دانشگاه ها بر اساس نياز كشور و كاريابي فارغ التحصيلان تعيين شود



معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز گفت: وضعيت ميزان ظرفيت پذيرش دانشگاه ها بايد به طور كارشناسي مورد بررسي قرار گيرد و بر اساس نياز كشور و كاريابي فارغ التحصيلان تعيين شود.



دكتر "سيد كاظم مدائن" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: موضوع افزايش و يا كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي تيپ هاي مختلف وزارت بهداشت بايد به طور گوناگون مورد بررسي قرار گيرد زيرا نيازها و توانمندي هاي هر يك از دانشگاه ها با يكديگر متفاوت است.

ظرفيت رشته هاي دانشگاهي بايد استاندارد شود



وي خاطرنشان كرد: دانشگاه ها بر اساس تيپ بندي مختلف رسالت هاي متفاوتي نيز دارند و دانشگاه علوم پزشكي تبريز به عنوان دانشگاه تيپ يك بايد به سمت افزايش دوره هاي تكميلي و فوق تخصصي حركت كند.

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز گفت: افزايش دوره هاي كارداني در يك دانشگاه علوم پزشكي تيپ يك زيبنده نيست و نبايد توانمندي دانشگاه را براي اين دوره ها صرف كرد.

وي ياد آور شد: ظرفيت رشته هاي دانشگاهي بايد استاندارد شود و مسئله مهم در اين استانداردسازي، نياز سنجي مناسب براي تعيين ظرفيت يك رشته است.

مدائن اظهار داشت: بايد براي رشته هاي كه در كشور وجود ندارد و يا كم است ظرفيت سازي شود و در مقابل با كار كارشناسي مناسب ظرفيت رشته هايي كه كشور ديگر كمتر به آنها نياز دارد نيز كاهش يابد.

وي تأكيد كرد: تعيين ظرفيت پذيرش دانشگاه ها بايد بر اساس استراتژي قطع وابستگي به خارج از كشور در رشته هاي خاص صورت گيرد و در اين راه رشته هايي مانند نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي از رشته هاي جديد و مورد نياز كشور هستند.



افزايش ظرفيت رشته هاي مورد نياز ضروري است



رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفت: ظرفيت پذيرش دانشگاه ها بايد با نگاه به آينده شغلي فارغ التحصيلان تغيير كند و با توجه به تعداد فارغ التحصيلان موجود در رشته پزشكي عمومي اين تعداد بيش از حد نياز كشور بوده و نيازي به افزايش ظرفيت در اين رشته احساس نمي شود.



دكتر "حسن بهبودي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: تغيير ميزان ظرفيت پذيرش دانشجو بايد با توجه به نياز كشور و توانمندي دانشگاه ها صورت گيرد.

وي اظهار داشت: دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان به تازگي فعاليت خود را آغاز كرده و به نظر مي رسد با 5 تا 10 درصد افزايش در ظرفيت پذيرش اين رشته در دانشگاه مي توان زمينه فعاليت بهتري براي دانشجويان دندانپزشكي ايجاد كرد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيلان خاطرنشان كرد: وضعيت بهداشتي يك منطقه در سال هاي آتي بايد مورد توجه جدي قرار گيرد به همين دليل افزايش ظرفيت پذيرش در رشته هايي مانند بهداشت محيط و يا بهداشت حرفه اي مي تواند در ارتقاي سطح بهداشتي بسيار موثر باشد. از اين رو افزايش ظرفيت تا ميزان 20 درصد در رشته هاي بهداشتي قابل قبول است.

افزايش ظرفيت پزشكي عمومي استراتژي مثبتي نيست



وي افزود: وضعيت افزايش ظرفيت پذيرش در مورد رشته فوريت هاي پزشكي نيز صدق مي كند و دانشگاه با توجه به نياز كشور آمادگي پذيرش دانشجو در اين رشته را دارد.

بهبودي يادآور شد: تعداد فارغ التحصيلان و دانشجويان فعلي رشته هاي پرستاري و مامايي به گونه اي است كه حداقل كشور تا 5 سال آينده نيازي به افزايش ظرفيت پذيرش در اين رشته ها ندارد. هم اكنون رشته پرستاري در مراكز خصوصي و دولتي در سطح استان به مرز تكميل ظرفيت رسيده است.

وي در خصوص مشكلاتي كه برخي از فارغ التحصيلان رشته پزشكي عمومي با آن مواجه اند، گفت: هم اكنون تعدادي از فارغ التحصيلان رشته پزشكي عمومي براي كار در مراكز دولتي مشكل دارند. اين عده يا جذب بخش خصوصي شده و يا در برخي مواقع حرفه پزشكي را رها مي كنند بنابراين افزايش ظرفيت در اين رشته استراتژي مثبتي نيست.