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۴ مرداد ۱۳۸۵، ۲۲:۲۵

لحظاتي پيش و پس از سفري سه روزه؛

احمدي نژاد به تهران باز گشت

احمدي نژاد به تهران باز گشت

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران پس از سفر سه روزه خود به كشورهاي تركمنستان و تاجيكستان چهارشنبه شب به تهران بازگشت.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رئيس جمهور در بدو ورود مورد استقبال پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري، علي‌اكبر ولايتي مشاور امور بين‌المللي رهبري، داود دانش‌جعفري وزير اقتصاد و غلامحسين الهام سخنگوي دولت قرار گرفت.

احمدي نژاد در سفر سه روزه خود با مقامات بلندپايه كشورهاي تركمنستان و تاجيكستان ديدار و درباره تقويت روابط دوجانبه به بحث و بررسي پرداخت.

در سفر به تركمنستان پايانه مرزي باجگيران هودان با حضور رئيس جمهوري ايران و تركمنستان افتتاح شد.

احمدي نژاد در تركمنستان همچنين با ايرانيان مقيم و كاركنان سفارت ايران در عشق آباد ديدار و به ايراد سخنراني پرداخت. وي همچنين از زادگاه رئيس جمهوري تركمنستان بازديد به عمل آورد.

رئيس جمهوري ايران روز گذشته در ادامه سفر خود وارد دوشنبه پايتخت تاجيكستان شد و در آنجا  مورد استقبال رسمي "امامعلي رحمانف" رئيس جمهوري اين كشور قرار گرفت.

احمدي نژاد در دوشنبه در اجلاس سه جانبه سران كشورهاي فارسي زبان حضور يافت. در اين نشست، روساي جمهوري افغانستان، تاجيكستان و ايران حضور داشتند.

کد مطلب 358748

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