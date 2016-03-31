علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر امکان تشخیص میزان سفر از استانهای مختلف به استان اردبیل وجود ندارد.
وی افزود: در ۲۶ نقطه دستگاههای تردد شمار تردد رفتوبرگشت خودروها را سنجش میکنند که این شمارش فقط تعداد خودروها را مشخص میکند.
مدیرکل حملونقل و پایانههای استان افزود: اینکه مشخص شود به عنوان مثال در تعطیلات نوروزی یا تابستانی چند مسافر از استان تهران به اردبیل سفر کردهاند با امکانات فعلی مقدور نیست.
رحمتی شمارش خودروها بر اساس مقصد شمارهگذاری را نیازمند نصب دستگاه پلاک خوان دانست و افزود: در حال حاضر ۱۳ دستگاه پلاک خوان در محورهای مواصلاتی از جمله آستارا، مغان، سرعین و مشگین شهر نصب شده است.
وی تأکید کرد: به عنوان مثال در برخی محورهای اصلی از جمله سرچم و تبریز هیچ دستگاه پلاک خوانی نداریم و به همین دلیل در سال جاری نصب پلاک خوان در محورهای اردبیل- آستارا و اردبیل- تبریز برنامه ریزی شده است.
مدیرکل حملونقل و پایانههای استان بابیان اینکه این نهاد خدمت رسان با پلیسراه در ارتباط و همکاری تنگاتنگ است، متذکر شد: نصب پلاک خوان حتی ایمنی محورها را ارتقا میدهد و موجب شناسایی رانندگان متخلف میشود.
رحمتی افزود: ضروری است برای تأمین دستگاههای پلاک خوان اعتبارات استانی نیز اختصاص یابد و به غیر از ۱۴ موردی که توسط حملونقل تهیه شده حداقل پنج مورد از محل اعتبارات استانی برای امسال تهیه شود.
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