سپهوند شکست خورد/ بوکسور ایران در چه صورت المپیکی می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سپهوند تنها نمانده باقیمانده بوکس ایران در رقابتهای کسب سهمیه المپیک چین در مرحله نیمه نهایی مقابل بوکسور ازبک شکست خورد. سپهوند در این مرحله با قبول شکست در دو راند در حالی که مصدوم شده بود از ادامه بازی انصراف داد.

دو حالت برای المپیکی شدن سپهوند وجود دارد که فدراسیون بوکس هنوز اطلاعاتی در این خصوص ارائه نکرده است. اگر در قوانین این رقابتها مرحله رده بندی وجود داشته باشد سپهوند راهی مرحله رده بندی خواهد شد و به مصاف بوکسور اردنی می رود و در صورت پیروزی سهمیه المپیک ریو را کسب خواهد کرد. در صورتی که این رقابتها رده بندی نداشته باشد نماینده ایران باید منتظر باشد تا مشخص شود حریف امروز وی (بوکسور ازبک) در فینال قهرمان می شود یا خیر که در صورت کسب قهرمانی نماینده ازبکستان، سپهوند هم سهمیه المپیک را کسب می کند.

بوکس ایران تاکنون تنها یک سهمیه المپیک توسط احسان روزبهانی در لیگ حرفه ای بوکس جهان به دست آورده است.

اسامی بوکسورهای تیم ایران در رقابت های کسب سهمیه المپیک چین به این شرح بود:

۵۲کیلوگرم: پویا ناوی (از دور رقابت ها کنار رفت)

۵۶ کیلوگرم: آرمین امجدیان(از دور رقابت ها کنار رفت)

۶۰کیلوگرم: دانا اسماعیل زاده(از دور رقابت ها کنار رفت)

۶۴کیلوگرم: اسماعیل ارمشی (از دور رقابت ها کنار رفت)

۶۹ کیلوگرم: سجاد کاظم زاده (از دور رقابتها کنار رفت)

۷۵کیلوگرم: سجاد محرابی (از دور رقابتها کنار رفت)

۹۱کیلوگرم: سالار غلامی (از دور رقابتها کنار رفت)

به اضافه ۹۱ کیلوگرم: مجید سپهوند

هدایت این تیم بر عهده علیرضا استکی است و همایون امیری به عنوان مربی وی را همراهی خواهد کرد. تیم ایران در اوزان ۴۹ و ۸۱ کیلوگرم نماینده ای به این مسابقات اعزام نکرده است.