ال کلاسیکو تحت تاثیر یک صندلی خالی/ استارت جشن قهرمانی بارسلونا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا با ۱۰ امتیاز اختلاف نسبت به رئال مادرید آن هم در فاصله هشت هفته تا پایان رقابتهای این فصل، راه چندانی با قهرمانی این فصل رقابتهای لالیگا ندارد. پیروزی در این دیدار می تواند یکی از رقبای بارسا را به طور کامل از دور خارج کند ضمن اینکه اختلاف ۹ امتیازی با اتلتیکو مادرید هم نوید قهرمانی زودهنگام آبی و اناری پوشان را می دهد.

این دیدار در حالی در نیوکمپ برگزار خواهد شد که بارسلونایی ها هنوز در غم از دست دادن اسطوره فراموش نشدنی تیم خود هستند. یوهان کرایف هفته گذشته به دلیل بیماری سرطان جان خود را از دست داد. کرایف از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ بازیکن تیم فوتبال بارسلونا بود ضمن اینکه از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۶ هدایت این تیم را بر عهده داشت. وی در زمان مربیگری بارسا موفق به فتح چهار قهرمانی لالیگا و یک قهرمانی در اروپا شد.

مسئولان باشگاه بارسلونا برای این دیدار تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته اند و قرار است در دقیقه ۱۴ این بازی، موزاییک 'Gracias Johan' در ورزشگاه نیوکمپ ساخته شود.

کرایف در زمان بازیگری سه بار هم موفق شد توپ طلا را ببرد و توتال فوتبال میراثی است که از این ستاره درگذشته به یادگار باقی مانده است.

بارسلونا در این فصل از رقابتها ۲۴ پیروزی کسب کرده و تنها دوبار طعم شکست را چشیده است. این در حالی است که رئال مادرید چهار بار باخته است.

رئالی ها برای این بازی تمامی ستارگان خود را در اختیار دارند. کریم بنزما پس از یک ماه غیبت به میدان بازمی گردد، کیلور ناواس پس از دو بازی غیبت درون چارچوب دروازه قرار می گیرد، گرث بیل که از ناحیه ساق پا دچار مشکل بود اکنون بهبودی خود را بازیافته و سرخیو راموس که در بازی با سویا از ناحیه شانه آسیب دیده بود، اکنون آماده بازی است.

از آن سو مثلث آتشین لیونل مسی، لوییس سوارس و نیمار آماده است تا پیروزی را به اردوی آبی و اناری پوشان بیاورد.

باید دید این دیدار که تحت تاثیر یک صندلی خالی برگزار می شود چه نتیجه ای در پی خواهد داشت.