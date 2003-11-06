فولاد - شموشك ، اعاده حيثيت يا اثبات شايستگي ؟

به گزارش خبرنگار "مهر" ديدار اين دو تيم در حالي ساعت 30/14 در ورزشگاه تختي اهواز برگزار خواهد شد كه فولاد از 8 بازي قبلي خود با 13 امتياز در مكان چهارم و شموشك از همين تعداد بازي با 9 امتياز در مكان دوازدهم جدول رده بندي قرار گرفته اند .

دو تيم در هفته هشتم حالات متفاوتي را تجربه كردند ، فولاد در حافظيه برابر تيم برق شيراز تن به شكست 2 - صفر داد ولي شموشك دست به كار بزرگي زد و صدرنشين ليگ يعني ذوب آهن را با يك گل در نوشهر مغلوب كرد . حال در اين ديدار نوشهري ها قصد دارند تا بار ديگر شايستگي هاي خود را به نمايش بگذارند ولي فولاد براي اعاده حيثيت و حفظ موقعيت خود در بين تيمهاي بالاي جدولي به ميدان خواهد آمد .

هيچ يك از دو تيم براي اين ديدار بازيكن محروم و مصدوم خاصي ندارند و فقط ممكن است علي اكبر مهدي پور مدافع تيم فوتبال فولاد به دليل مصدوميت امكان همراهي تيم خود را از دست بدهد . سرخ پوشان تيم ميزبان براي اين بازي احمد مومن زاده بهترين گلزن خود تا اين هفته را پس از طي يك جلسه محروميت به دليل 3 اخطاره شدن ، بار ديگر در اختيار خواهند داشت تا بتواند با بازي فيزيكي خوددر قلب دفاع تيم ميهمان ، هم خود به موفقيت برسد و هم فضا را براي ساير هم تيمي هايش از جمله كعبي ، مبعلي ، شريفي نسب و حميدي باز تر نمايد . شموشكي ها به حساسيت و نياز فولاد به 3 امتياز اين ديدار واقف هستند و نيك مي دانند كه تيم ميزبان از همان ابتداي بازي سراسر حمله خواهد بود ، به همين جهت اكبر ميثاقيان در اين ديدار روي مهاجمان سرعتي خود همانند بهروز پاك نيت ، مصطفي مهدي زاده و حتي محمد رضا خلعت بري حساب ويژه اي باز كرده تا بلكه بتواند با استفاده از كم تعداد بودن مدافعان حريف و ضد حملات سرعتي به نتيجه دلخواه خود دست يابد .

* نتايج ديدارهاي فصل گذشته :

به دليل حضور شموشك در رقابتهاي دسته اول ، در فصل گذشته هيچ ديداري بين دو تيم در ليگ برتر برگزار نشد .