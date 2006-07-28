62 درصد افراد تحت پوشش كميته امداد زنان سرپرست خانوار هستند

عليرضا چگيني در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك افزود: به همين دليل توانمندسازي زنان سرپرست خانوار از اولويت هاي كميته امداد است.

وي تصريح كرد: امسال تاكنون 110خانوار با 36 هزار و 700 نفر جمعيت تحت پوشش حمايت هاي اشتغالزايي كميته امداد قرار گرفته اند.

چگيني با اشاره به اينكه از ابتداي سال تاكنون 133 ميليارد ريال براي حمايت از بيش از 35 هزار خانوار تحت پوشش هزينه شده است ، افزود: اين كمك هاعلاوه بر هزينه هاي صرف شده در بخش اشتغال است.

وي تامين 3 هزار سري جهيزيه و كمك ازدواج را از برنامه هاي امسال عنوان كرد و گفت: در قالب صندوق مهر امام رضا (ع) در استان مركزي ، 131 ميليون و500 هزار ريال از تسهيلات اين صندوق به افراد تحت پوشش كميته امداد اختصاص مي يابد.

مديركل كميته امداد استان مركزي ، اين تسهيلات را براي ازدواج ، مسكن و ايجاد فرصت شغلي عنوان كرد.