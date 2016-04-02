افسانه ماهیان درباره اجراهای بین‌المللی نمایش «هم‌هوایی» در سال ۹۵ به خبرنگار مهر گفت: ما در فصل بهار سال جاری تور اجراهای اروپایی نمایش «هم‌هوایی» را از ۲۵ اردیبهشت‌ماه آغاز می‌کنیم و در ابتدا این نمایش را به مدت یک هفته در یک فستیوال تئاتر معتبر بین‌المللی در شهر استانبول ترکیه به صحنه خواهیم برد.



وی ادامه داد: بعد از حضور یک هفته‌ای در فستیوال تئاتر استانبول به ایران بازمی‌گردیم و یک هفته بعد برای اجرا در تئاتر «بوزار» شهر بروکسل به کشور بلژیک سفر خواهیم کرد و قرار است نمایش «هم‌هوایی» را در تئاتر «بوزار» بروکسل به شکل اجرای عمومی به صحنه ببریم.



کارگردان نمایش «هم‌هوایی» با اشاره به حضور این اثر نمایشی در یک فستیوال تئاتری در شهر وین توضیح داد: این حضور بلافاصله بعد از اجرای عمومی در تئاتر «بوزار» خواهد بود. قرار است در شهر وین در یکی از فستیوال‌های معتبر تئاتری این شهر، نمایش «هم‌هوایی» را اجرا کنیم.



ماهیان درباره دیگر اجراهای اروپایی نمایش «هم‌هوایی» در فصل بهار ۹۵، افزود: بعد از اجرا در استانبول، بروکسل و وین، قرار است سفری به شهر لیسبون در کشور پرتغال داشته باشیم تا نمایش «هم‌هوایی» را در آن شهر نیز به صحنه ببریم. در حال حاضر رایزنی و برنامه ریزی‌ها برای اجراهای بین‌المللی دیگری در فصول دیگر سال جاری در دست انجام است.



وی درباره احتمال تغییر در گروه بازیگری نمایش «هم‌هوایی» در اجراهای بین‌المللی در نظر گرفته شده در کشورهای ترکیه، بلژیک، اتریش و پرتغال اظهار کرد: به دلیل اینکه از ۹ ماه قبل برنامه این سفرها را می‌دانستیم، بازیگران نمایش برای این اجراها برنامه ریزی لازم را انجام داده‌اند و مشکلی برای حضور بازیگران اثر نخواهیم داشت.



این بازیگر و کارگردان تئاتر یادآور شد: ویژگی حرفه‌ای بودن برنامه ریزی و مدیریت درست تئاتر در اروپا این است که یک گروه نمایشی از ماه‌ها قبل از اجراهای خود مطلع است و گروه می‌تواند به درستی برای فعالیت‌های خود برنامه ریزی کند.



نمایش «هم‌هوایی» با حضور الهام کردا، سارا بهرامی و ستاره اسکندری ابتدای سال ۹۳ در تالار حافظ بنیاد فرهنگی و هنری رودکی اجرای عمومی خود را سپری کرد و پس از آن با بازی الهام کردا، باران کوثری و ستاره اسکندری در تالار شمس (اکو) نیز به صحنه رفت.



این نمایش سال گذشته در شهر پاریس نیز اجرا شد.