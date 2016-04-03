پیروزی پرگل تیم رم در دربی/ میلان برابر آتالانتا باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و یکم رقابتهای فوتبال سری آ عصر امروز یکشنبه ادامه یافت که در مهمترین دیدار تیم های لاتزیو و رم دربی این شهر را در ورزشگاه المپیکو برگزار کردند که این بازی حساس با پیروزی ۴ بر یک تیم رم خاتمه یافت.

استفان الشراوی (۱۶)، ادین ژکو (۶۴)، الساندرو فلورنزی (۸۳) و دیه گو پروتی (۸۷) برای رم گلزنی کردند. مارکو پارولو در دقیقه ۷۵ تنها گل تیم لاتزیو را وارد دروازه حریف کرد. رم با این برد ۶۳ امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت.

در یکی از دیدارهای مهم برگزار شده تیم میلان در حالی که با گل دقیقه ۵ لوئیس آدریانو برابر میزبان خود آتالانتا پیش افتاده بود در پایان نتیجه را ۲ بر یک باخت.

نتایج بازی های برگزار شده از این قرار است:

* کیه وو ۳ - پالرمو یک

* فیورنتینا یک - سامپدوریا یک

* آتالانتا ۲ - میلان یک

* لاتزیو یک - رم ۴

* جنوا ۴ - فروزینون صفر