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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۲۰:۰۷

هفته سی و یکم سری آ؛

پیروزی پرگل تیم رم در دربی/ میلان برابر آتالانتا باخت

پیروزی پرگل تیم رم در دربی/ میلان برابر آتالانتا باخت

دربی تیم فوتبال رم را تیم های لاتزیو و رم برگزار کردند که طی آن تیم رم برابر حریف خود به بردی پرگل دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و یکم رقابتهای فوتبال سری آ عصر امروز یکشنبه ادامه یافت که در مهمترین دیدار تیم های لاتزیو و رم دربی این شهر را در ورزشگاه المپیکو برگزار کردند که این بازی حساس با پیروزی ۴ بر یک تیم رم خاتمه یافت.

استفان الشراوی (۱۶)، ادین ژکو (۶۴)، الساندرو فلورنزی (۸۳) و دیه گو پروتی (۸۷) برای رم گلزنی کردند. مارکو پارولو در دقیقه ۷۵ تنها گل تیم لاتزیو را وارد دروازه حریف کرد. رم با این برد ۶۳ امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت.

در یکی از دیدارهای مهم برگزار شده تیم میلان در حالی که با گل دقیقه ۵ لوئیس آدریانو برابر میزبان خود آتالانتا پیش افتاده بود در پایان نتیجه را ۲ بر یک باخت.

نتایج بازی های برگزار شده از این قرار است:

* کیه وو ۳ - پالرمو یک 
* فیورنتینا یک - سامپدوریا یک
* آتالانتا ۲ - میلان یک
* لاتزیو یک - رم ۴
* جنوا ۴ - فروزینون صفر

کد مطلب 3588077

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