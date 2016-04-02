به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید از ساعت ۲۳ روز شنبه دیدار ال کلاسیکو را در ورزشگاه نوکمپ برگزار کردند که طی آن تیم رئال مادرید در پایان دیداری مهیج و دیدنی میزبان خود را با حساب ۲ بر یک شکست داد.

دیدار دو تیم با یک دقیقه سکوت به احترام یوهان کرایوف آغاز شد. بارسلونا مطابق آنچه که انتظار می رفت توپ و میدان را در اختیار گرفت و در دقایق نخستین رئال مادرید را در زمین خود حبس کرد. نخستین خطر جدی نیمه نخست را لوئیس سوارس در دقیقه ۹ از دست داد. پاس عرضی نیمار در دهانه دروازه برای مهاجم اروگوئه ای روی پای این بازیکن ننشست تا او دروازه خالی را باز نکند.

بارسلونا به حملات خود ادامه داد و روی ضربه ایستگاهی مسی دروازه حریف را تهدید کرد. در دقیقه ۱۹ کیلور ناواس با شیرجه ای عالی مانع گلزنی راکیتیچ شد. بارسلونا در دقیقه ۱۹ صاحب یک موقعیت خوب شد که روی خط محوطه جریمه راموس روی مسی خطا کرد ولی داور آن را نگرفت تا جو ورزشگاه علیه وی شود.

رئال مادرید نخستین حمله خود را در دقیقه ۲۵ انجام داد که شوت رونالدو را براوو دفع کرد. در دقیقه ۲۸ خطای ماسکرانو روی بیل موقعیت خوبی را پشت محوطه جریمه برای رئال ایجاد کرد که ضربه رونالدو از فاصله ۲۶ متری به بیرون رفت.

رئال مادرید در ۱۵ دقیقه پایانی نیمه نخست چندین بار سعی کرد به سمت دروازه بارسلونا حمله ور شود و در این بین گرث بیل در متن حرکات این تیم قرار داشت. با این حال در یک ضد حمله شوت سهمگین دنی آلوس بار دیگر لرزه بر اندام رئالی ها انداخت. این موقعیت را رئال روی ضربه کریم بنزما پاسخ داد که البته شوت وی دقت کافی را نداشت.

در آغاز نیمه دوم هم این بارسلونا بود که میدانداری کرد و روی ضربه کاشته مسی سعی کرد به گل برسد که این اتفاق رخ نداد. بعد از چند ضربه کرنر متوالی از سوی رئالی ها بار دیگر نوبت به بارسلونا بود که ایجاد موقعیت کند. در دقیقه ۵۵ مسابقه لیونل مسی در میان مدافعان حریف ضربه فنی عالی را به سمت دروازه رئال مادرید زد که ناواس با شیرجه ای عالی توپ را دفع کرد و مانع گلزنی میزبان شد.

بارسلونا در دقیقه ۵۷ به گل رسید. نه توسط MSN که توسط جرارد پیکه. این مدافع پیش تاخته آبی اناریها در حالی که از سوی په په مراقبت می شد روی ارسال کرنر راکیتچ با ضربه سری چکشی و دیدنی دروازه رئال مادرید را گشود.

گل بارسلونا دوام زیادی نداشت. رئالی ها در دقیقه ۶۳ توسط کریم بنزما به گل تساوی دست یافتند. مارسلو در یک ضد حمله با پیشروی عالی خود زمینه این گل را فراهم کرد تا بنزما با یک ضربه قیچی دروازه براوو را باز کند.

بعد از این دو گل بازی تا حدی آرام تر شد. آردا توران در ۲۰ دقیقه پایانی جانشین راکیتیچ در ترکیب بارسلونا شد و در آنسوی میدان نیز خسه جای بنزما را گرفت. در دقیقه ۸۰ لوئس سوارس روی پاس مسی ضربه سر دیدنی خود را به سمت دروازه حریف شلیک کرد که به بیرون رفت.

در دقیقه ۸۰ گرث بیل با ضربه سر خود دروازه بارسلونا را گشود تا ورزشگاه نوکمپ در سکوت فرو رود اما داور بازی با تصمیی بحث برانگیز خطای وی را روی جوردی آلبا اعلام کرد. یک دقیقه بعد ضربه فنی رونالدو روی تیر دروازه بارسلونا نشست و به بیرون رفت. رئال مادرید در این دقایق کاملا بازی را در اختیار داشت.

سرخیو راموس که پیش تر سه بار در ال کلاسیکو اخراج شده بود در دقیقه ۸۳ روی پای سوارز خطای بدی انجام داد و با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد. این چهارمین باری بود که راموس در ال کلاسیکو کارت قرمز دریافت می کرد.

رئال مادرید در دقیقه ۸۵ به گل دوم خود دست یافت. سانتر گرث بیل به تیر دوم با استپ سینه عالی رونالدو و ضربه دقیق این بازیکن همراه شد تا رئال مادرید در حالی که یک بازیکن کمتر داشت به گل دوم خود دست یابد.

در دقایق باقی مانده تیم خسته بارسلونا نتوانست نتیجه را برابر تیم ۱۰ نفره رئال تغییر دهد و بعد از ۳۹ دیدار بدون شکست برابر رقیب دیرین خود نتیجه را واگذار کرد. زین الدین زیدان هم که نخستین ال کلاسیکو را تحت عنوان سرمربی رئال مادرید تجربه می کرد با برد خود به ناکامی مربیان جدید رئال در نخستین ال کلاسیکو پایان داد.

با این نتیجه بارسلونا با ۷۶ امتیاز در صدر باقی ماند. اتلتیکو و رئال مادرید هم به ترتیب با ۷۰ و ۶۹ امتیاز در رده های دوم و سوم ایستادند و هیجان را به هفته های پایانی باز گرداندند.