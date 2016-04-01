به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، اوباما در این اجلاس گفت: با مشارکت و همکاری کشورهایی که هم اکنون نمایندگانشان در اینجا حضور دارند، ما توانستیم به توافقی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی برسیم و امروز این فرصت فراهم شده است تا پیشرفتها را همانطور که این توافقنامه در حال اجرا است، مرور کنیم.

وی ادامه داد: این کار بخش کلیدی از دستور کار جامعی است که من هفت سال پیش در پراگ تشریح کردم و آن جلوگیری از تکثیر و انتشار تسلیحات اتمی و دنبال کردن بینش درازمدت از جهانی بدون این تسلیحات است. این بینش شامل تقویت رژیم جهانی برای جلوگیری از انتشار و گسترش تسلیحات اتمی است. یکی از بزرگترین محکها برای این رژیم برنامه هسته ای ایران بود.

اوباما گفت: پس از حدود دو سال مذاکرات فشرده، این توافقنامه به دست آمد و ما شاهد پیشرفت جدی و واقعی بوده ایم. ایران دو سوم از سانتریفوژهای نصب شده خود را برچیده و همچنین نود و هشت درصد از ذخیره اورانیوم خود را به خارج منتقل کرده است. ایران قلب راکتور اراک را برداشت و آن را با سیمان پر کرد. امروز مدت زمان گریز هسته ای ایران از دو تا سه ماه به حدود یک سال افزایش یافته است.

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به گزارش ماه ژانویه آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر این که ایران تعهدات کلیدی خود را بر اساس توافقنامه عمل کرده است، گفت: امروز آمانو مدیر کل آژانس درباره اجرای این توافقنامه به ما گزارش می دهد و اطلاعات ما را به روز می کند.

وی ادامه داد: کشورهای ما تحریمهای مرتبط با هسته ای را برداشتند و البته زمان می برد تا ایران به اقتصاد جهانی پیوند بخورد اما ایران شروع به دیدن منافع این توافقنامه کرده است.

وی افزود: البته مهم است یادآوری کنم این توافقنامه همه اختلافات ما با ایران از جمله فعالیتهای بی ثبات کننده ایران در منطقه را حل نمی کند، همچنین به جز استثناهای محدود، تحریمهای تجاری آمریکا علیه ایران همچنان به قوت خود باقی می ماند.

اوباما گفت: ما همچنان با شدت و قاطعیت تحریمهای مرتبط با حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه موشکهای بالستیک را اعمال می کنیم و این سیاست آمریکاست.

وی خطاب به همتایان خود از گروه «1+5» گفت: البته این گروه که درباره همه ابعاد این سیاست اتفاق نظر ندارد، درباره یک مسئله اتفاق نظر دارد و آن این است که این توافقنامه به موفقیتی قابل توجه رسیده است و روی خطر تکثیر هسته ای به شکلی مؤثر تمرکز کرده است.

رئیس جمهور آمریکا گفت: مسیر دستیابی به این توافقنامه راحت نبود و تعهدات و دیپلماسی و تلاش طاقت فرسایی صرف کرد و باعث شد سران و کشورها دور این میز جمع شوند تا اختلافات و رویکردهایمان را بررسی و حل و فصل کنیم. اجرای کامل و مستمر این توافقنامه به همان همکاری و مشورت نیاز دارد و من از شرکایمان در این تلاشها بی نهایت تشکر می کنم. با وجود اینکه ما هنوز با تهدیدات هسته ای در سراسر جهان روبرو هستیم که البته موضوع این اجلاس است، این توافقنامه به ما یادآوری می کند که وقتی جامعه بین المللی متحد باشد، ما می توانیم امنیت مشترکمان را تامین کنیم. این موفقیت دیپلماسی بود و ما امیدواریم که این موفقیت در آینده نیز تکرار شود.