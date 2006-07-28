مغرب و بحرين راهكارهاي احياي ميراث اسلامي را بررسي مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نسيج، اين توافقنامه به مدت 3 سال خواهد بود كه احمد توفيق وزير اوقاف و امور اسلامي مغرب و شيخ عبدالله بن خالد آل خليفه نائب رئيس شوراي عالي امور اسلامي بحرين آنرا به امضا رساندند.

اين توافقنامه داراي 18 بند است كه به منظور تحقق اهدافي چون مبارزه با افكار افراطي و منحرف، برگزاري همايشهاي بين المللي درباره مسائل اسلامي و وحدت و اتحاد در مسائل اسلامي از آنها بوده است.

طي اين توافقنامه همايش و نشستهاي اسلامي در بحرين و مغرب برگزار شده و اخبار و اطلاعات علمي و ديدارهاي متعدد به منظور احياي ميراث اسلامي صورت گرفته و تبادل تجارب و دستاوردهاي تكنولوژي ميان علماي دو كشور نيز انجام مي گيرد.