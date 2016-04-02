وداع با خالق «فیل در تاریکی»

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم هاشمینژاد نویسنده و روزنامهنگار و مصحح و مترجم ایرانی که در سالهای اخیر کمتر خبری از وی منتشر شده بود، عصر روزگذشته پس از یک دوره بیماری درگذشت.
هاشمینژاد که در سالهای اخیر به انزوایی خودخواسته رفته بود از جمله نويسندگاني ایرانی به شمار میرود كه در حوزههای مختلف ادبي از جمله داستان، شعر، روزنامهنگاری، نقد و حتی فیلمنامه نویسی طبع آزمایی کرده است.
مهمترین اثر منتشر شده از این نویسنده رمان «فیل در تاریکی» است که در سالهای ابتدایی پس از انقلاب منتشر شد. این رمان که برخی آن را مهمترین رمان پلیسی ایرانی پس از انقلاب اسلامی به شمار میآورند به سبب، خلق لهجههای مختلف در درون خود نظرات قابل توجهی را به خود خلق کرده بود. نعمت حقیقی از این رمان فیلمی با بازی فرامرز قریبیان ساخت که هیچگاه به پایان نرسید.
از دیگر آثار این نویسنده نیز میتوان به «خیر النساء»، «سیبی و دو آینه»، «رساله در تعریف، تبیین و طبقهبندی قصههای عرفانی» اشاره کرد. وی همچنین مترجم آثاری چون نمایش منظوم اثر تی. اس. الیوت، بشنو، آدمک! از ویلهلم رایش، خوابگران از ریموند چندلر و من منم: کتابی درباره خودکاوی اثر راتان لعل به شمار میرود.
پیش از این و در زمستان سال ۹۳، نخشتین دوره جشنواره داستان تهران از مقام ادبی این نویسنده تجلیل کرده بود.
وی علاوه بر داستاننویسی، سرودن شعر کودک و تصحیح متون کهن دستی هم بر ترجمه داشته است.
مراسم تشییع پیکر هاشمی نژاد صبح روز یکشنبه از مقابل منزل وی واقع در خیابان بهار برگزار میشود.
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