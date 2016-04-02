امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخابات فدراسیون فوتبال که قرار است کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود و فشارهای وزارت ورزش به علی کفاشیان برای عدم ثبت نام در انتخابات، گفت: اگر دوستان دو سال پیش همین فشار را برای تصویب اساسنامه در هیات دولت میآوردند تا الان اساسنامه تایید شده بود و مشکلی هم وجود نداشت. حالا اینکه چه دستهایی در کار است که نزدیک انتخابات این بحث را پیش کشیدند را نمیدانم.
وی افزود: همیشه دوستان در وزارت ورزش، نزدیک انتخابات که میشود دو، سه بحث را مطرح میکنند از جمله مشکلات اساسنامه، دو شغله بودن کفاشیان و بحثهایی از این دست.
عضو مجمع فدراسیون فوتبال یادآور شد: کاش دوستان اجازه میدادند انتخابات برگزار میشد و بعد از آن کارگروهی تشکیل میدادند تا بحث اساسنامه را پیگیری کند. کفاشیان هشت سال با همین اساسنامه رئیس فدراسیون بوده و نباید طور دیگری رفتار میشد.
عابدینی درباره اینکه وزارت ورزش در هر صورتی دوست نداشت کفاشیان در فدراسیون بماند، گفت: بحث بودن و نبودن کفاشیان نیست. مهم درست اداره شدن فوتبال است. فوتبال با مجمع اداره میشود نه با عزل و نصب. فوتبال فدراسیونی نیست که با عزل و نصب و سلیقهای اداره شود.
وی در پاسخ به این سئوال که در میان کاندیداهای ریاست، کدام یک گزینه وزارت ورزش است؟ تصریح کرد: اگر بگویم کاندیدای وزارت چه کسی است، آن فرد لطمه میخورد. البته باید بگویم دو عضو مورد نظر وزارت ورزش هستند ولی باید اجازه بدهند تا مجمع خودش تصمیم بگیرد.
عضو مجمع فدراسیون فوتبال درباره میزان احتمال بازگشت کفاشیان به انتخابات، گفت: کفاشیان با شرایط فعلی جایگاهی برای ثبت نام ندارد چون در موعد مقرر ثبت نام نکرد. حالا اگر انتخابات در تاریخ تعیین شده برگزار نشود و به تاریخ دیگری موکول شود، کفاشیان میتواند کاندیدا شود.
عابدینی در پاسخ به این سئوال که «آیا این اقدام کفاشیان را میتوان یک نوع بازی انتخاباتی تلقی کرد؟» افزود: کفاشیان اهل هیچ بازی نبوده و نیست. من این دوره هم از او خواهش کردم در انتخابات ثبت نام کند ولی عصر همان روزی که مهلت ثبت نام تمام میشد، او را دیدم که اشک در چشمانش حلقه زد و گفت که میخواهد «نفس بکشد». او گفت که نمیتواند با این شرایط کار کند. خب وقتی حیثبت آدم قرار است «سر نیزه برود» همان بهتر که کار نکند.
وی افزود: کفاشیان همیشه میخندید ولی سال گذشته خندههایش تلخ بود. این موضوع را در برنامه نود هم اعلام کرد. البته آن برنامهای که کفاشیان در آن حضور یافت، ساختگی بود و «بده بستانی» بود تا کفاشیان را نابود کنند. سئوالات آن برنامه مثل بازجویی بود!
عضو مجمع فدراسیون فوتبال با اشاره به حمایت مسئولان وزارت ورزش از سرمربی تیم ملی، خاطرنشان کرد: حالا که تیم ملی موفق میشود، آقایان میگویند کارلوس کیروش میماند. مگر میشود گفت که کیروش نمیماند؟ آن موقع هم که تیم ملی با کیروش میباخت، مردم او را دوست داشتند و فشار میآوردند که وی در تیم ملی بماند. حالا که محبوبیت کیروش چند برابر شده و تیم ملی در هر بازی بوی گل میدهد، آقایان دست به تعریف و تمجید میزنند و میگویند کیروش میماند.
عابدینی درباره احتمال جدایی کیروش از تیم ملی هم گفت: معتقدم آنکسی که میتواند با ما بازی کند، کیروش است نه کفاشیان. کیروش چهار سال با فدراسیون فوتبال قرارداد دارد و باید به کارش ادامه بدهد. ضمن اینکه تیم ملی به دور نهایی انتخابی جام جهانی رسیده و باید با تیمهای سختی بازی کند. ما تا جایی که توانستهایم، امکانات موردنیاز کیروش را فراهم کردهایم و کیروش هیچ بهانهای نمیتواند داشته باشد. تنها بهانه کیروش میتواند این باشد که گزینهای از وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال تحمیل شود و او هم بگوید نمیخواهم با گزینه تحمیلی کار کنم.
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