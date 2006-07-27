مجلس نمايندگان آمريكا قرارداد هسته اي واشنگتن و دهلي نو را تصويب كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فايننشال تايمز، اين تصويب اوليه گام مهمي محسوب مي شود ، اما تا تاييد نهايي فاصله زيادي دارد.

اين قرارداد با 359 راي مثبت در برابر 68 راي منفي و پس از مخالفت نمايندگان با اصلاحيه هايي با هدف محدود كردن برنامه سلاحهاي هسته اي هند تصويب شد . اين اصلاحيه ها از طرف منتقداني پيشنهاد شد كه نگران هستند و مي گويند كه اين قرارداد به اهداف منع گسترش سلاحهاي هسته اي آسيب وارد خواهد كرد.

قانونگذاران همچنين تلاش براي به تعويق انداختن اين اقدام را تا زمانيكه هند از تلاشهاي آمريكا براي جلوگيري از ايران حمايت بيشتري به عمل آورد، رد كردند.

اين قرارداد به هند اجازه مي دهد تا راكتورها و سوخت هسته اي را از آمريكا خريداري كند و اين در حالي است كه هند معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي ( ان پي تي ) را امضا نكرده است. البته سناي آمريكا بايد لايحه اي را تصويب كند ، اما راي گيري براي آن تا ماه سپتامبر ( شهريورماه) بعيد به نظر مي رسد. مجلس نمايندگان و سنا پس از مذاكرات آمريكا و هند در مورد جزئيات تكنيكي اين قرارداد و تكميل آن يكبار ديگر راي گيري خواهند كرد.

"جرج بوش" رئيس جمهور آمريكا در دوم مارس سال جاري در سفر خود به دهلي نو توافقي را با "مانموهان سينگ" نخست وزير هند صورت داد و براساس اين توافق كه پايه هاي آن در 18 ژوئن سال 2005 صورت گرفت، آمريكا متعهد شد تا به هند تكنولوژي هسته اي بدهد.

قرارداد هسته اي هند و آمريكا كه از سوي جرج بوش پيشنهاد شد، مورد اعتراض گروههاي مختلفي است. زيرا اين قرارداد هم ناقض قوانين بين المللي و هم ناقض قوانين منع گسترش سلاح هاي هسته اي مي باشد.

همچنين اخيرا دانشمندان و متخصصيني از"انجمن كنترل تسليحات" (ACA) در آمريكا از جمله "جان هلم" معاون وزير امور خارجه اسبق آمريكا در امور كنترل تسليحات و "نرم ولف" فردي كه از سال 1999 تا 2002 به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور وقت اين كشور در امور منع تكثير سلاح هاي هسته اي بود، با ارسال نامه اي به "محمد البرادعي" مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي براي حمايت وي از توافق هسته اي آمريكا با هند، انتقاد كردند.