طرح اعتکاف علمی دانش آموزان در قزوین برگزار شد

سعید پاینبرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی و آزمون سراسری مراکز آموزش عالی گفت: طرح اعتکاف علمی همزمان با ایام تعطیلات نوروزی از سوم تا یازدهم فروردین ماه ویژه دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی استان برگزار شد.

وی اضافه کرد: در ایام عید نوروز سال ۹۵ بالغ بر ۸۳۷ نفر از دانش آموزان استان در پایگاه اعتکاف علمی دانش آموزی نوروز ۹۵ شرکت کردند.

معاون آموزش متوسطه خاطر نشان کرد: طرح اعتکاف علمی همه ساله در راستای استفاده از فرصت ها و با برنامه ریزی مدون برای آمادگی بیشتر دانش آموزان در امتحانات نهایی و آزمون سراسری، تقویت بنیه علمی و ارتقای معدل در روزهای نوروز سال ۹۵ برگزار شد.

پاینبرد ادامه داد: این طرح با حضور برخی مشاوران و دبیران توانمند برای پاسخگویی به سوالات برگزار شد و دانش آموزان مانند روزهای درسی از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر در مدرسه حضور یافته و در یک محیط آرام به مطالعه آزاد انفرادی پرداخته و رفع اشکال کردند.

معاون آموزش متوسطه استان قزوین اضافه کرد: ۱۶ پایگاه اعتکاف علمی در استان تشکیل شده است و این طرح در مناطق مختلف استان قزوین شامل ناحیه یک قزوین، ناحیه دو قزوین، البرز، تاکستان، آبیک، شال و بویین زهرا برای دانش آموزان دختر و پسر برگزار شد.

پاینبرد در ادامه گفت: از مجموع ۸۳۷ نفر دانش آموز شرکت کننده در طرح اعتکاف علمی، ۵۴۵ نفر دانش آموز دختر و ۲۹۲ نفر دانش آموز پسر بودند.