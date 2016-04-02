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۱۴ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۳۳

فرمانده انتظامی شرق استان تهران:

۱۰ تن از اراذل و اوباش در ورامین دستگیر شدند

۱۰ تن از اراذل و اوباش در ورامین دستگیر شدند

شرق استان تهران-فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری ۱۰ اراذل و اوباش در ورامین توسط پلیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا ناظری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح های پلیس برای برخورد با اراذل و اوباش اظهار داشت: ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی یکی از رسالت های خطیر پلیس است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: پلیس در برخورد با کسانی که آرامش و امنیت مردم را نشانه رفته اند، قاطع بوده و اقدامات اخیر پلیس نیز نشان دهنده عزم نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: در یکی از تلاش های پلیس در برخورد با اراذل و اوباش، ۱۰ نفری که در ورامین اقدام به مزاحمت برای مردم متدین این دیار می کردند دستگیر و روانه زندان شدند.

سرهنگ ناظری گفت: این اراذل و اوباش اقدام به خرید و فروش مواد مخدر می کردند که موجب شکایت اهالی یکی از محلات شهرستان ورامین شد که در جریان دستگیری این اراذل، هفت قبضه سلاح سرد و مقداری مواد مخدر کشف و ضبط شد.

کد مطلب 3588199

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