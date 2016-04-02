اصغر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه ورزش ایران طی ۱۴ روز گذشته و در ایام نوروز در سه رشته کشتی (فرنگی و آزاد)، دوومیدانی و شمشیربازی صاحب سهمیه المپیک شد، اظهارداشت: با مجموع سه سهمیه کشتی فرنگی و آزاد، یک سهمیه دوومیدانی و دو سهمیه شمشیربازی تا به امروز ۳۶ سهمیه ایران برای بازی های المپیک برزیل قطعی و نهایی شده است اما همچنان منتظر کسب سهمیه های بیشتر توسط ورزشکاران رشته های مختلف هستیم.

وی با اشاره اجمالی به رشته هایی که انتظار کسب سهمیه توسط ورزشکاران آنها طی ماه های آینده وجود دارد، خاطرنشان کرد: ۳۶ سهمیه ای که تا به امروز برای ورزش ایران به دست آمده متعلق به ۹ فدراسیون است. از میان این رشته ها پیش بینی می کنیم که در ۵ رشته بوکس، دوومیدانی، تکواندو (بخش بانوان)، کشتی (فرنگی)، و تیر و کمان مجددا صاحب سهمیه شویم ضمن اینکه قایقرانی، شنا، جودو، والیبال و تنیس روی میز ۵ رشته ای هستند که هنوز سهمیه ای توسط ورزشکاران آنها به دست نیامده اما امید زیادی نسبت به محقق شدن این مهم توسط ورزشکاران این رشته ها داریم.

رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از ورزشکاران کشتی، دوومیدانی و شمشیربازی که طی روزهای گذشته کسب سهمیه کردند، بوکس اولین رشته ای است انتظار کسب سهمیه توسط ورزشکاران آنها در سال جدید وجود دارد. البته در مجموع از عملکرد بوکس در مسابقات قاره ای چین و انتخابی المپیک خیلی رضایت نداریم. از مجموع نمایندگان ایران در این رقابت ها ۷ نفر حذف شدند و فقط یک نفر باقی مانده است. مجید سپهوند تنها نماینده باقی مانده ایران است که امروز باید با نماینده اردن بازی کند. سپهوند از نظر فنی صد در صد از حریف اردنی خود برتر است و اگر بتواند در این مبارزه پیروز شود صاحب سهمیه می شود اما موضوع اینجاست که این بوکسور سنگین وزن به خاطر پارگی ابرو دچار مشکل شده است و اصلا مشخص نیست به وی اجازه حضور در میدان داده شود یا نه!

رحیمی تاکید کرد: در هر صورت بوکس اولین رشته ای است که از امروز به بعد شانس کسب سهمیه دارید. بعد از آن به تدریج منتظر کسب سهمیه المپیک توسط ورزشکاران در دیگر رشته ها خواهیم بود. تیم تکواندو اواخر فروردین ماه به فیلیپین می رود تا در یک دوره رقابت های گزینشی المپیک شرکت کند. پیش بینی می کنیم از این رقابت ها دو سهمیه المپیک در بخش بانوان بگیریم.

سرپرست کاروان ایران در بازی های المپیک ریو یادآور شد: تیر و کمان هم این شانس را دارد که اردیبهشت ماه از مسابقاتی که در آنتالیا برگزار می شود صاحب سهمیه المپیک شود. در کشتی فرنگی پیش بینی دو سهمیه دیگر را داریم. پیش از این سه سهمیه در کشتی فرنگی به دست آمده بود و این انتظار وجود داشت که در مسابقات گزینشی قزاقستان سه سهمیه دیگر قطعی شود که البته فقط یک سهمیه به دست آمد اما فرنگی کاران دو فرصت دیگر دارند برای اینکه بتوانند تعداد سهمیه های المپیکی خود را از چهار سهمیه فعلی به ۶ سهمیه برسانند. مسابقات ترکیه و مغولستان که تقریبا تا یک ماه دیگر برگزار می شود میادینی است که فرنگی کاران ایران باید با حضور در آنها کسب سهمیه کنند.

رحیمی با ابراز امیدواری از اینکه ایران برای المپیک ریو و در بخش تیمی هم صاحب سهمیه شود، اظهارداشت: خردادماه مسابقات انتخابی المپیک در رشته والیبال به میزبانی ژاپن برگزار می شود. این انتظار و توقع وجود دارد که تیم ایران به عنوان تیم اول آسیا از این رقابت ها صاحب سهمیه المپیک شود.

رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک با یادآوری ۵۴ سهمیه ایران برای بازی های المپیک لندن تاکید کرد: به جز رقابت های گزینشی دوومیدانی در یکی دو ماه که تیرماه برگزار می شود، وضعیت سهمیه المپیکی سایر رشته ها تا پایان خردادماه مشخص خواهد شد. این پیش بینی را داریم که بتوانیم تا پایان فرصت کسب سهمیه در رشته های مختلف، از نظر سهمیه های به دست آمده به حد نصاب سهمیه های المپیک لندن برسیم. حتی اگر بتوانیم در والیبال به نتیجه برسیم و المپیکی شویم - با در نظر گرفتن ۱۲ سهمیه این رشته - تعداد سهمیه ها المپیک برزیل از المپیک لندن بیشتر هم خواهد شد.

سرپرست کاروان ایران در بازی های المپیک در بخش دیگر از گفتگو با خبرنگار مهر بر تمرکز کمیته ملی المپیک به رشته های المپیکی تاکید کرد و گفت: این یکی دو ماه که بگذرد تمام تمرکز کمیته ملی المپیک به معنای واقعی به رشته هایی که کسب سهمیه کرده اند، معطوف خواهد شد چرا دیگر دغدغه ای به نام کسب سهمیه نداریم. البته این را هم بگویم که رشته ها و ورزشکارانی که صاحب سهمیه شده اند نیز اولویت بندی خواهند شد. در مجموع اینکه کمیته ملی المپیک به لحاظ مالی سال سنگینی پیش رو دارد چون مواردی مختلفی مانند اعزام، تهیه بلیت، حق ماموریت، حق ثبت نام و ... هزینه های سنگینی برای کمیته متحمل خواهد شد.

اصغر رحیمی در پایان گفت: البته فدراسیون ها هم به خاطر برگزاری اردوهای آماده سازی و مسائل جانبی آن هزینه های زیادی خواهند داشت اما در مجموع امسال کمیته ملی المپیک بیشتر از فدراسیون ها باید هزینه کند.