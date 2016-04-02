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۱۴ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۰۵

رئیس پلیس راه استان زنجان:

ترافیک سنگین در آزادراه های زنجان حاکم است

ترافیک سنگین در آزادراه های زنجان حاکم است

زنجان - رئیس پلیس راه استان زنجان از وقوع ۱۲ مورد تصادف جرحی طی ۲۴ ساعت گذشته در جاده های استان خبر داد و گفت:در حال حاضر ترافیک سنگین در آزاد راه های استان حاکم است.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر محورهای زنجان به تبریز و زنجان به قزوین ترافیک سنگین است.

وی اظهار کرد:در حال حاضر با توجه به ترافیک سنگین در این محورها تردد به آرامی صورت می گیرد. 

رئیس پلیس راه استان زنجان از مسافران خواست با دقت و حوصله رانندگی کرده و به محض خستگی و خواب آلودگی از رانندگی دست بکشند. 

شیر محمدی از وقوع بیش از ۱۲ مورد تصادف جرحی طی ۲۴ ساعت گذشته در جاده های استان زنجان خبر داد و گفت: خوشبختانه طی این بازه زمانی مورد فوتی رخ نداده است. 

وی همچنین از وقوع ۱۵ مورد تصادف خسارتی هم طی این بازه زمانی در جاده های استان زنجان خبر داد. 

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه روز ۱۳ فروردین ماه کمترین تصادف در جاده های استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رخ داد. 

کد مطلب 3588214

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