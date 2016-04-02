رقابت های بدمینتون قهرمانی کارمندان زن در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بدمینتون قهرمانی کارمندان زن در دهه سوم اردیبهشت با شرکت نزدیک به ۱۰۰ ورزشکار کارمند از ۳۱ استان کشور در قزوین برگزار خواهد شد.

تیم کارمندان بانوی استان را مهناز پورسلمان، معصومه کاظم لو و مریم امیری تبار تشکیل می دهند.

این رقابت ها در دو بخش انفرادی و دوبل در سالن شهید رجایی قزوین برگزار خواهد شد.

۲ فوتسالیست قزوینی در لیست نهایی رقابت های جهانی قرار گرفتند

سعید مومنی و حمید پور جاوید دو فوتسالیست قزوینی در ترکیب نهایی تیم ملی برای شرکت در رقابت های جهانی قزاقستان قرار گرفتند.

رقابتهای جهانی فوتسال دانشجویان از دوم اردیبهشت به مدت یک هفته در قزاقستان برگزار خواهد شد.

اردوی انتخابی تیم ملی دانشجویی اسفند گذشته با شرکت ۶۰ فوتسالیست زیر نظر حسین شمس به میزبانی دانشگاه آزاد قزوین برگزار شد.