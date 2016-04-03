خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - حبیب عیدزاده: پیش از فرار رسیدن عید نوروز ستاد تنظیم بازار شهرستان میناب برای کنترل بازار و تهیه میوه شب عید اعلام کرد بیش از ۲۶ تن انواع میوه باکیفیت توزیع خواهد شد و مردم نگرانی برای تهیه میوه نداشته باشند اما در اجرا آنچه وعده داده شده بود محقق نشد. با فرا رسیدن ایام تعطیلات نوروز خبری از میوه های باکیفیت نبود و مردم برای تامین میوه مورد نیاز از بازار آزاد اقدام به خرید کردند.

با وجود ایجاد غرفه‌های تعاون روستایی در شهر میناب برای عرضه میوه های مورد نظر ستاد تنظیم بازار، مردم شاهد عرضه میوه‌های نامناسب و بی‌کیفیت بودند. تا جائیکه این غرفه ها مورد استقبال مردم قرار نگرفت.

محمد عسکری یکی از شهروندان مینابی به خبرنگار مهر گفت: مسئولان شهرستان میناب نتوانسته اند انتظارات را آن طور که شایسته مردم است بر آورده کنند. وقتی نهاد و یا ارگانی توانایی انجام کاری را ندارد با وعده ها مردم را سرگردان نکند.

عسکری گفت: بسیاری از مردم در انتظار میوه های شب عید بودند، اما فقط در روزهای پایانی میوه هایی که کیفیت مناسب نداشت وارد شد.

محمد شاه بختی از مهمانان نوروزی که از استان کرمان به میناب سفر کرده بود نیز به خبرنگار مهر گفت: بیشتر از سه سال است که با خانواده در تعطیلات نوروز در بندرعباس و یا میناب به سر می بریم و هر وقت برای خرید میوه در غرفه های ستاد تنظیم بازار در میناب اقدام کرده ایم میوه با کیفیت مناسب پیدا نشده است.

مصیب رمضانی مسئول تعاونی روستایی و تامین میوه شب عید شهرستان میناب در اینباره به خبرنگار مهر گفت: برای نگهداری میوه شب عید مردم در میناب با حداقل امکانات بیشترین تلاش و همکاری شده است اما از آنجایی که این میوه‌ها از شهرستان خریداری شده و در چند نقطه بارگیری و در سردخانه ها ذخیره شده با افت کیفیت میوه روبرو شده ایم.

رمضانی افزود: ستاد تنظیم بازار فقط یک سردخانه ۱۰ تنی در اختیار دارد که آن هم به مرغ و دیگر اقلام تنطیم بازار اختصاص یافته بود و برای انبار میوه‌ها در سردخانه با مشکل روبرو شدیم.

مسئول تنظیم بازار شب عید میناب بیان داشت: سیب وارد شده را در یک سالن سربسته ذخیرکرده و برای خنک نگه داشتن آن از دو کولر استفاده شد و پرتقال هم در یک انبار ذخیره سازی شد.

رمضانی تصریح کرد: میوه توزیع شده در شهرستان میناب با سایر شهرستانها در یک کیفیت بوده اما شهرستان ها با داشتن امکانات مناسب با نظیر سردخانه های قوی از افت میوه کمتری روبرو بودند.