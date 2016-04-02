ساخت جزایر دست ساز در یک پایتخت اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان، محققان و ساکنان کپنهاگن دانمارک به زودی این امکان را خواهند یافت که در محیطی تازه و جذاب امور آموزشی و تفریحی خود را دنبال کنند.

پروژه جزایر Nordhavn Islands مجموعه ای از سه جزیره مصنوعی به شمار می آیند که در یکی از مناطق ساحلی کپنهاگن ساخته می شوند.

این جزایر فاصله بسیار اندکی تا مرکز آموزش بین المللی Copenhagen International School کپنهاگن داشته و یکی از ویژگیهای مهم آن بهره گیری از ۱۲ هزار سلول خورشیدی برای تأمین انرژی مورد نیاز آنهاست.

فلسفه اصلی در طراحی و ساخت این جزایر به کارگیری فناوریهای نوظهور برای احداث محیطهایی است که در آنها بتوان مفاهیم علمی و پژوهشی را به دانشجویان و محققان ارایه کرد.

شرکت سازنده از عنوان «پارک شهری بر روی آب» برای توصیف این پروژه استفاده کرده است.

از دیگر ویژگیهای این پروژه باید به اطراف آن اشاره کرد که به عنوان منطقه ایمن طبیعی معرفی شده است زیرا در چنین محیطی حیات وحش دریایی در بستری ایمن توسعه یافته تا از این طریق نیز محققان بتوانند پروژه های علمی خود را دنبال کنند.

قرار است کار ساخت این مجموعه متفاوت شهری - پژوهشی در اواسط سال آینده میلادی (۲۰۱۷) به پایان رسد.