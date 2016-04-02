کمپین «کتاب یاوران» در روستای دوستدار کتاب فارس ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی فارس، کمپین مردمی که نقش بسیار مهمی در معرفی روستای لایزنگان به عنوان روستای دوستدار کتاب ایران داشت خود را «کتاب یاوران» نامید تا از این پس با این نام فعالیت های خود را برای ترویج کتابخوانی ادامه دهد.

رئیس شورای اسلامی روستای لایزنگان با اعلام این خبر گفت: کمپین مردمی روستای لایزنگان در همه زمینه های فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کند و طرح ها و برنامه های گسترده همین کمپین بود که توانست عنوان برتر دومین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب را نصیب لایزنگان کند.

محمود بصیری افزود: با توجه به کسب این عنوان، اعضای کمپین تصمیم گرفتند در همه برنامه های خود به کتاب نقش محوری بدهند تا زمینه برای به دست آوردن عنوان برترینِ برترین ها در جشنواره سوم نیز فراهم شود.

وی گفت: بر همین اساس کمپین «کتاب یاوران» پس از شناسایی چند خانوار کمتربرخوردار، در اقدامی جالب به نیازمندان روستا کتاب اهدا کرد.

این فعال فرهنگی در ادامه به تشریح این اقدام پرداخت و خاطرنشان کرد: در تمام سبد کالاهای عیدانه ای که برای این خانوارها تدارک دیده شده بود یک یا چند کتاب قرار گرفت تا علاوه بر استفاده این خانواده ها، این موضوع به همه اهالی گوشزد شود که کتاب همچون سایر اقلام معیشتی برای ادامه حیات ضروری است.

بصیری در پایان گفت: امسال در جشنواره گل و گلاب روستای لایزنگان که بزرگترین مزرعه دیم ارگانیک گل محمدی جهان را داراست، برنامه های متعددی با محوریت کتاب برگزار می شود.