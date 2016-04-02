ایجاد پنجره واحد سبب تسهیل در سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان با اشاره به راهاندازی قرارگاه اقتصاد مقاومتی در استان گفت: شورای دستگاههای نظارتی استان نیز باید در بخش اقتصاد مقاومتی تشکیل شود و باید از ظرفیت این دستگاه بهرهگیری کنیم.
وی ادامه داد: انتظار داریم شورای دستگاه نظارتی استان به همه مسائل نظیر تنگناها، توانمندیها و غیره بپردازند و ورود پیدا کنند و علاوه بر این باید کارگروه اقتصاد مقاومتی نیز تشکیل شود.
فلاح جلودار تصریح کرد: همه فعالیتهایی که در استان انجام میشود باید در قالب کارگروه مشخص انجام شود و قرارگاه اقتصاد مقاومتی در سطح شهرستانها نیز شکل گیرد و باید دستگاهها و بخشها از سیاستهای ملی خود آشنایی داشته باشند و برنامههای متناسب در این زمینه طراحی شود.
وی با اشاره به اینکه بیش از دو تا سه هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای نیمهکاره استان لازم است، بر لزوم واگذاری آن برای تکمیل به بخشهای غیردولتی تأکید کرد.
فلاح جلودار عنوان کرد: باید هماهنگی و انسجام برای واگذاری طرحها به بخشهای خصوصی و غیردولتی داشته باشیم و حداکثر تا پایان اردیبهشت طرحها را واگذار کنیم.
استاندار مازندران یادآور شد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از سرمایهگذاران حمایت و استقبال کنیم و موانع فراروی را با ایجاد پنجره واحد حل کنیم و این پنجره سبب میشود تا از اقدامات سلیقهای جلوگیری شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران نیز از تدوین ۱۵ برنامه برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: مردمی کردن اقتصاد
امیدعلی پارسا اظهار داشت: باید تا پایان اردیبهشت پروژههایی که قابلیت واگذاری دارند را شناسایی کرده و به بخش غیردولتی واگذار کنیم.
وی خواهان ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری در استان شد و عنوان کرد: این مسئله تاکنون آنگونه که باید محقق نشده است.
وی تکمیل زیرساختهای شهرکهای صنعتی و تعیین زمین برای کشاورزی مدرن و استفاده از ظرفیت خیران، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را از دیگر موارد مهم برای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی برشمرد.
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