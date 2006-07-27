گزارش تحليلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از اقتصاد ايران و موجودي نقد حساب ذخيره ارزي

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين گزارش رسمي آورده است: بررسي تحولات پولي و اعتباري طي سال‌هاي اجراي قانون برنامه سوم (1383-1379) بيانگر استمرار سلطه بودجه دولت بر سياست‌هاي پولي، نوسانات شديد (با روند افزايشي) ضريب فزاينده، مخاطره‌هاي وارد بر سياست‌هاي پولي از بابت روابط بانك مركزي با بانك ها و تاثير پذيري شديد پايه پولي از تامين ريايل بودجه در قبال خريد ارز حاصل از فروش نفت خام است.

در اين گزارش با اشاره به برنامه سوم توسعه تصريح شده است: در مورد بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌ها اگر چه براساس ماده 69 قانون برنامه سوم كه ناظر بر عدم تامين كسري بودجه از طريق استقراض از سيستم بانكي كشور است، دولت هيچگونه تسهيلاتي براي تامين كسري بودجه از بانك مركزي دريافت ننمود، ليكن افزايش بدهي دولت به بانك مركزي به علت يكسان سازي نرخ ارز(در سال 1381)، مطالبات بانك‌ها از دولت بابت يارانه سود تعهد شده و الزام خريد اوراق مشاركت دولت توسط بانك‌ها قبل از سر رسيد، متغيرهاي پولي را متاثر ساخت.

بانك مركزي رشد متوسط سالانه 28.9 درصدي نقدينگي طي سال‌هاي 1379 تا 1383 را مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان كرده است: اين درحالي است كه مطابق پيش بيني قانون برنامه سوم ميانگين رشد سالانه نقدينگي 16.4 درصد در نظر گرفته شده بود.

براساس اين گزارش، نقدينگي كشور در طول اجراي برنامه سوم با انبساط زيادي مواجه شد كه 4 عامل در آن تاثير گذار بود.

بانك مركزي در اين گزارش مي نويسد: افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به دليل برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي و آثار تبديل به ريال آن به پايه پولي و نيز عدم امكان فروش كامل ارزهاي خريداري شده توسط بانك مركزي در بازار ارز، اول عامل مهم و تاثير گذار در رشد بالاي نقدينگي طي برنامه سوم بود.

بنابراين گزارش، افزايش خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي عمدتا به دليل يكسان سازي نرخ ارز در سال 81، اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي به عنوان يكي از منابع پولي و تغيير در نسبت‌هاي سپرده قانوني و كاهش آن، رواج چك هاي بانكي و تمايل مردم به سپرده گذاري به شكل مدت دار نيز از عوامل ديگر تاثير گذار در رشد بالاي نقدينگي در برنامه سوم بود.

موجودي نقد حساب ذخيره ارزي

معاون اقتصادي بانك مركزي موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي و مطالبات آن بابت تسهيلات اعطايي در پايان سال گذشته را به ترتيب معادل 10667 و 5738 ميليون دلار اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اكبر كميجاني در بخش "نگاهي به اقتصاد" نشريه روند نوشت : مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي در اين دوره معادل 13574 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد. مانده دارايي‌هاي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1383 معادل 13060 ميليون دلار بوده كه شامل 9477 ميليون دلار موجودي نقدي و 3582 ميليون دلار مطالبات بابت تسهيلات اعطايي مي‌باشد.

آمار مقدماتي حساب مذكور در پايان سال 1384 نشان مي‌دهد كه دارايي (مانده) حساب ذخيره ارزي در اسفند ماه 16405 ميليون دلار مي‌باشد كه نسبت به پايان اسفند‌ماه سال قبل 6/25 درصد افزايش داشته است. موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي و مطالبات آن بابت تسهيلات اعطايي در پايان سال گذشته به ترتيب معادل 10667 و 5738 ميليون دلار بوده است.

به گفته كميجاني، ارزش كل طرح‌هاي مصوب تا پايان اسفند‌ماه سال 1384، 12715 ميليون دلار بوده كه قرارداد حدود 8551 ميليون دلار آن گشايش اعتبار شده است. ضمن اينكه حدود 5875 ميليون دلار نيز به صورت تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار گرفته است. همچنين ارزش طرح‌هاي تحت بررسي تا پايان اسفند‌ماه 8658 ميليون دلار بوده است.

بخش صنعت با اختصاص 0/97 درصد (8296 ميليون دلار) از قراردادهاي منعقده تا پايان اسفند ماه 1384 (8551 ميليون دلار)، بيشترين سهم را در ميان ساير بخشهاي اقتصادي دارا بوده است.

بر اساس آمارهاي مقدماتي گمرك، در سال 1384 حدود 18077 هزار تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور در سال 1384 متاثر از تحولات مثبت بازار جهاني نفت خام و تحولات اخير در عرصه تجارت خارجي بوده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرده است: تسهيل قابل توجه در مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي و ارايه تسهيلات و مشوق‌هي گوناگون به فعالين اين بخش در سالهاي گذشته موجب شد مبادلات اين دوره از روند سهل‌تري نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شود.

شرايط فوق سبب گرديد كه ارزش صادرات غيرنفتي (گمركي و غير گمركي) در اين سال با 5/48 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 11189 ميليون دلار و واردات كل كشور نيز با 2/7 درصد رشد به 40969 ميليون دلار بالغ گردد. بنابراين تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز (48823 ميليون دلار) از 19043 ميليون دلار مازاد برخوردار شد.

براساس گزارش كميجاني، اين مازاد در تعامل با كسري 5894 ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت 888 ميليون دلاري انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاري تراز پرداخت‌ها به ميزان 15037 ميليون دلار شد. از سوي ديگر در اين دوره خالص حساب سرمايه كشور داراي كسري معادل 412 ميليون دلار بود. اين كسري عمدتا ناشي از كاهش مازاد حسابهاي بلند مدت و كوتاه مدت در نتيجه بازپرداخت بدهي‌هاي گذشته و افزايش مانده ارزهاي تهاتري و نيز كاهش مازاد حساب بانكها و ساير به دليل روند نزولي افزايش در اعتبارات اسنادي و افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها بوده است.

براساس اين گزارش، از مجموع 39664 ميليون دلار واردات گمركي كشور در دوره مذكور، واردات كالاهاي عمده اساسي (گندم، گوشت، شكر، روغن خوراكي، برنج و كود شيميايي) با سهمي معادل 1/3 درصد از ارزش و 5/10 درصد از وزن كل واردات، در مقايسه با دور مشابه سال قبل از نظر ارزش و وزن به ترتيب 5/22 و 3/3 درصد كاهش داشته كه سبب كاهش ارزش واحد واردات اين كالاها به ميزان 9/19 درصد گرديده است.

همچنين در گروه كالاهاي عمده صنعتي نيز، رشد ارزش واردات لوازم و ماشين‌آلات صنعتي و مواد اوليه و پلاستيك مثبت و رشد محصولات دارويي و شيميايي و آهن آلات منفي بوده است. در مجموع ارزش واردات گمركي در سال 1384 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان 1/12 درصد افزايش داشته است.

كميجاني خاطرنشان كرده است: طي سال 1384 حجم معاملات بازار بين بانكي ارز با 2/30 درصد افزايش در اين دوره نسبت به دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل، به حدود 29547 ميليون دلار رسيد. متوسط نرخ مرجع در اسفند‌ماه سال 1384 بر حسب دلار 9133 ريال بود. در حاليكه در بازار غير رسمي هر دلار به طور متوسط در مقابل 9152 ريال مرد معامله قرار گرفت.

ارزش قراردادهاي بيع متقابل شناسايي شده تا پايان نه ماهه اول سال 2005 ميلادي حدود 22862 ميليون دلار بود كه 17051 ميليون دلار از تعهدات پيمانكاران آن محقق شده و 8088 ميليون دلار (شامل 6956 ميليون دلار اصل و 1132 ميليون دلار بهره) از تعهدات قبلي نيز بازپرداخت گرديده است. ميزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهاي بيع متقابل در مقطع مذكور به ترتيب معادل 5811 و 10095 ميليون دلار مي‌باشد.

در پايان اين گزارش آمده است: تعهدات خارجي كشور با حدود 9/1 درصد تغيير از 7/42 ميليارد دلار در پايان سال 1383 به 9/41 ميليارد دلار در پايان سال 1384 كاهش يافت. در اين دوره تعهدات بالقوه خارجي با 9/5 درصد كاهش از 7/18 ميليارد دلار به 5/17 ميليارد دلار رسيد. در حاليكه تعهدات بالفعل در پايان سال جاري معادل 3/24 ميليارد دلار بود كه نسبت به پايان سال گذشته (0/24 ميليارد دلار) 2/1 درصد افزايش يافت.

پديده فرار سرمايه

براساس گزارش هشدار دهنده بانك مركزي پديده خروج سرمايه از كشور در سال 84 به اوج رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر بررسي تحولات پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي در سال 84، به ويژه در يك ماه پاياني سال، نشان مي دهد كه پتانسيل افزايش نقدينگي در سال 85 از ناحيه انبساط پايه پولي به وجود آمده در سال 84 بسيار قوي است.

پايه پولي در اسفندماه سال 84 نسبت به بهمن ماه از رشدي معادل 1/28 درصد برخوردار گرديد كه علت عمده اين امر كاهش 2/23 درصدي سپرده هاي بخش دولتي (حدود 35000 ميليارد ريال) بوده است.

برايند عوامل فوق در پايان سال 84 منجر به شتاب گرفتن رشد پايه پولي نسبت به رشد نقدينگي گرديد. اين فرايند مي تواند با توجه به قدرت اعتباردهي بانكها، بهرشد فزاينده نقدينگي در كشور طي سال جاري منجر گردد.

براساس اين گزارش كه نشريه روند به نقل از گزارش رسمي بانك مركزي منتشر كرده آمده است : از سوي ديگر طي اسفندماه سال 84 ضريب فزاينده نقدينگي از رشدي منفي معادل 1/8 درصد برخوردار گرديد كه علت عمده آن افزايش نسبت ذخاير اضافي بانكها به كل سپرده مي باشد. نسبت مذكور در اسفندماه نسبت به ماه گذشته آن معادل 4/169 درصد رشد يافت. بنابراين انتظار مي رود ضريب فزاينده در سال جاري از رشدي معادل 3/20 درصد برخوردار گردد.

به گزارش مهر به مجموعه تحولات نقدينگي و اجزاي آن در سال 84، مي تواند بيانگر فشار مضاعف رشد پايه پولي بر رشد نقدينگي در سال 85 باشد. زيرا تمامي آثار انبساطي آن در سال 84 تخليه نشده و بخش اعظم آن به آينده منتقل شده است. اين پتانسيل به علاوه بودجه انبساطي سال جاري در صورت عدم اعمال سياست هاي پولي و اعتباري مناسب و تلاش در جهت انقباض پولي مي‌تواند انتظارات رشد شديد نقدينگي در سال جاري را به دنبال داشته باشد كه در مقايسه با روند تاريخي آن ركود بي سابقه اي خواهد بود.

براساس اين گزارش، پديده خروج سرمايه از كشور كه در سال 84 به اوج رسيد، يكي از دلايل عدم جذب نقدينگي موجود در اقتصاد در بازار كالا بوده كه موجب خنثي شدن آثار تورمي رشد نقدينگي بر تورم شده است.

جزئيات درآمد بانك مركزي

بانك مركزي با ارايه گزارشي، جزئيات درآمد حاصل از سپرده و سرمايه گذاري در خارج از كشور ، كارمزد خدمات بانكي دريافتي، سود تسهيلات اعطايي و سود اوراق مشاركت ويژه در سال 83 را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، درحالي درآمد بانك مركزي از سپرده و سرمايه گذاري در خارج از كشور در سال 83 به 4 هزار و 782 ميليارد ريال رسيد كه اين رقم در سال 82 حدود 2 هزار و 793 ميليارد ريال بود .

افزايش درآمد بانك مركزي از سپرده و سرمايه گذاري در خارج از كشور در سال 83 نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 58 درصد بود.

اين گزارش مي افزايد: درآمد بانك مركزي از كارمزد خدمات بانكي دريافتي از 116 ميليارد و 854 ميليارد ريال سال 82 به 114 ميليارد و 723 ميليارد ريال در سال 83 كاهش يافت.

همچنين درآمد حاصل از سود اوراق مشاركت ويژه بانكي مركزي نيز در سال 83 به يك هزار و 507 ميليارد ريال رسيد. اين درحالي است كه اين رقم در سال 82 حدود 948 ميليارد و 160 ميليون ريال بود.

براساس اين گزارش سود حاصل از تسهيلات اعطايي بانك مركزي نيز در سال 83 حدود يك هزار و 208 ميليارد ريال گزارش شده است.

سرمايه بانك مركزي

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سرمايه اين بانك را در پايان سال 1383 حدود 1200 ميليارد ريال اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، سرمايه بانك مركزي در پايان سال 1383 حدود يك هزار و 200 ميليارد ريال بوده است كه نسبت سال 82 حدود 400 ميليارد ريال افزايش نشان مي دهد.

براساس اين گزارش، ماليات بر درآمد بانك مركزي براي سال 83 براساس نرخ هاي مندرج در قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27 بهمن ماه 1380 مبلغ 455 ميليارد و 676 ريال بود.

اين گزارش مي افزايد: به موجب مصوبه نهصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي پول و اعتبار در تاريخ 29 ارديبهشت ماه 1381 در اجراي ماده 91 قانون برنامه سوم، و در راستاي اهداف سياست‌هاي پولي، بانك مركزي از تاريج 17 اسفند 1379 اقدام به انتشار اوراق مشاركت كرده است. مانده اوراق مشاركت مذكور در پايان سال 83 مبلغ 20250 ميليارد ريال بوده است.

همچنين كل سپرده هاي ديداري دولت، موسسات و شركت هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي و ساير سپرده‌ها در پايان سال 83 مبلغ 288856 ميليارد ريال بوده است.

براساس اين گزارش، ذخيره تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي در سال 83 با نرخ هاي روز 27 اسفند 1383 مبلغ 47945 ميليارد ريال گزارش شده است.