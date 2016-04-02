سیزدهمین مرحله تمرینات تیم ملی وزنه برداری معلولان آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، سیدحامدصلحی⁭ پور، علی صادق⁭ زاده(تهران)، سامان رضی(گیلان)، سیامند رحمان (آذربایجان غربی)، حمزه محمدی(مازندران) و مجید فرزین (اردبیل) شش وزنه بردار دعوت شده به این تمرینات هستند که از امروز وارد کمپ تیم های ملی خواهند شد.

تمرینات این مرحله زیر نظر احمد دلجوان، سرمربی تیم ملی و غلامرضا آسترکی، مربی تیم ملی انجام می شود و سرپرستی این اردو بر عهده امین قنبری است.

سیزدهمین مرحله تمرینات تیم ملی برای بازی های پارالمپیک ریو از ۱۵ تا ۲۷ فروردین ماه در محل کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولان برپاست.