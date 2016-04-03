خروج ورزش کرج از سایه/ مسئولان البرز قید المپیادها را زدند

خبرگزاری مهر- گروه استان ها - مجتبی علی مردانی: مسئولان ورزش استان به دلیل بارمالی و محدودیت اعتبارات قید برگزاری المپیادهای ورزشی استانی را زدند تا شهرستان ها مجال لازم و کافی برای به رخ کشیدن عیار یکدیگر را کمتر بیابند.

با این حال حضور شهرستان‌ها در مسابقات استانی و لیگ های مختلف البرز و موفقیت آن در کسب عناوین برتر به نسبت سال قبل سیر صعودی داشت و به نظر می رسد شهرستانی ها به خوبی با فضای رقابتی استان آشنا شده اند ضمن آنکه در سال ۹۴ در اتفاقی خوب کرج هم با هویت گرفتن و فعال شدن رشته های مختلف ورزشی دیده شد و مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه شاخص ترین اتفاقات ورزش شهرستان ها را با هم مرور می کنیم.

کرج؛ خروج از سایه

کلان‌شهر کرج پس از ۳ سال حضور منفعلانه در ورزش استان و رکود در سال ۹۴ شرایطی متفاوتی را تجربه کرد.

در ابتدای امسال و با تغییرات صورت گرفته ترکیب هوشنگ افشاری و داود عزیزی به این اداره اضافه شدند و خیلی زود با تشکیل هیئت های ورزشی و شکل گیری ساختار آنها کرج به سمت هویت گرفتن گام برداشت.

با تلاش های صورت گرفته هیئت های استانی رضایت دادند تا ساختار هیئت های شهرستانی در مرکز استان شکل بگیرد و به نظر می رسد در سال جدید فضا برای نقش آفرینی آنها در ورزش استان بیش از گذشته شود.

از دیگر سو مسئولان اداره ورزش و جوانان کرج با رویکردی جدید به سراغ دیگر ارگان های فعال در کلان‌شهر کرج در ورزش رفتند و با نزدیک کردن خود به مدیریت شهری سعی کردند در این حوزه نیز ابتکار عمل را به دست بگیرند.

ماحصل این کار و رویکرد نو مشارکت هیئت های ورزشی کرج در برگزاری جشنواره ورزشی محلات در دوره سوم بود و موجب شد هیئت های ورزشی کرج جایگاهی اثربخش تر پیدا کنند.

به نظر می رسد شهرستان کرج پس از گذر از دوره رکود و حاشیه نشینی کم کم به سمت خروج از سایه استان حرکت می کند و می تواند به عنوان یک شهرستان مهم باری از دوش ورزش البرز بردارد.

فردیس؛ محروم اما پررونق

شهرستان فردیس با همه محرومیت های شدید خود در سرانه های ورزشی به واقع یکی از پررونق ترین شهرهای استان البرز در ورزش محسوب می شود.

این شهرستان در دومین سال فعالیت مستقل خود حضوری پررنگ تر در رویدادهای ورزشی استان البرز داشت و در عرصه مدال آوری نیز هم در سطح استانی و هم در برون مرزی موفق نشان داد.

اوج هنرنمایی فردیس در سال گذشته مربوط به علیرضا کریمی کشتی گیر جوان این شهر بود که موفق به کسب عنوان سومی جهان شد و توانست جواز حضور در المپیک را کسب کند ضمن آنکه تیم سیاوش سام فردیس نیز با اقتدار و با کسب عنوان نخست لیگ زیرگروه کشور به دست اول والیبال ایران صعود کرد.

فردیس در حوزه سخت افزاری نیز تحرک و پویایی خوبی داشت و با تلاش های اداره ورزش و حمایت های فرماندار پیشین و فعلی و نگاه ویژه وزارت ورزش توانست استارت ساخت چند فضای ورزشی را در این شهرستان بزند.

به نظر می رسد اگر فردیس بزرگترین ضعف خود یعنی محرومیت سخت افزاری اش را جبران کند می تواند در آینده نزدیک یکی از اصلی ترین قطب های ورزش البرز و کشور لقب بگیرد.

ساوجبلاغ؛ ظهور ظرفیت های جدید

ساوجبلاغ به عنوان دومین شهرستان بزرگ استان البرز سال ۹۴ را با فعال کردن ظرفیت های جدید خود در شهر جدید هشتگرد پشت سرگذاشت.

در این سال با مشارکت مسئولان شهری و شرکت عمران فعالیت های ورزشی به شهرجدید هشتگرد هم تسری یافت و برنامه های متنوعی در این منطقه به اجرا در آمد.

ساوجبلاغ پس از کرج بیشترین تیم های ورزشی را در لیگ های استانی دارد و این نشان می دهد در بخش خصوصی ظرفیت های مناسبی در این شهرستان وجود دارد.

البته ساوجبلاغی‌ها امسال با داشتن یک تیم پرحاشیه به نام یاران غدیر هشتگرد حسابی در کانون توجهات بود و به واسطه نتایج عجیب این تیم و حضور غیرعادی اش در مسابقات مختلف بارها در صدر اخبار ورزشی قرار گرفت.

در حوزه مدیریتی نیز این شهرستان در اواخر سال دچار تغییر شد و با رفتن اسفندیار عقبایی، علی کربلایی از نیروهای با سابقه ورزش البرز جانشین وی شد تا امیدواری ها برای توسعه بیشتر این شهرستان با بهره گیری از تجارب وی بیش از گذشته شود.

نظرآباد؛ تکرار موفقیت درسطح باشگاهی

نظرآبادی ها باز هم در سال ۹۴ و این بار در رشته فوتسال خوش درخشیدند تا عیار بالای خود را در ورزش های گروهی نشان دهند.

آن‌ها سه سال پیش عنوان قهرمانی را در فوتبال استان کسب کردند و در سال ۹۴ این اتفاق در رشته فوتسال برای آنها افتاد و با کسب قهرمانی در این رشته نشان دادند روندی رو به رشد در ورزش های گروهی دارند.

نظرآبادی ها البته در حوزه جذب ورزشکار هم خوب عمل کردند به نحوی که رشد ۶ درصدی ورزشکاران سازمان یافته این شهرستان به نسبت سال قبل نشان از حرکت روبه جلو آنها دارد.

در حوزه مدیریتی نیز این شهرستان امسال شاهد تغییرات بود و با رفتن تقی کرمی، جوانی آشنا با فضای ورزش شهرستان یعنی جواد روستاکاری سکان هدایت آن را بر عهده گرفت.

نظرآباد با توجه به ظرفیت های خوب خود این توانایی را دارد تا حضوری اثرگذارتر در ورزش البرز داشته باشد و در رشته های ورزشی گروهی به مانند فوتبال و فوتسال رقابتی پایاپای با تیم های دیگر شهرستان ها داشته باشند.

اشتهارد؛ بی میلی صنعت به ورزش

ورزش اشتهارد هم اوایل امسال با تغییر مدیریتی و معرفی یک مدیر جوان برای اداره خود روبرو شد.

مهران افشاری جانشین شعبان حسنی شد و از همان ابتدا هم رویکرد خود را ارتباط ورزش با قطب صنعتی اشتهارد اعلام کرد اما برخلاف انتظارها آنچنان که انتظار می رفت صنایع میل و رغبت لازم را به ورزش نشان ندادند.

البته اشتهاردی ها سال ۹۴ به واسطه میزبانی جشنواره های بومی محلی و حضور پررنگ تر تیم های باشگاهی شان در فوتسال بیش از گذشته خبرساز شدند به خصوص در رشته فوتسال که نماینده این شهر با قهرمانی در لیگ یک استان به عنوان اولین تیم لیگ برتری اشتهارد در ورزش البرز لقب گرفت.

شهرستان اشتهارد ظرفیت های خوبی در حوزه ورزش دارد و ظهور چهره ای چون مهدی ترابی نشان از غنای ورزش این شهر دارد به شرط آنکه این قطب صنعتی البرز نگاهی دلسوزانه تر به ورزش منطقه داشته باشد.

طالقان؛حرکت به سمت گردشگری ورزشی

شرایط اقلیمی شهرستان طالقان به گونه ای است که نمی توان از این شهرستان به اندازه دیگر شهرهای استان توقع نقش آفرینی در ورزش استان را داشت با این حال طالقانی ها با رویکردی جدید سعی کرده اند این شهرستان را به محلی برای ورزش های مرتبط با طبیعت و فضای باز مبدل کنند.

طالقانی ها سال گذشته در چندین نوبت همایش های پیاده روی و کوهنوردی را برگزار کردند و در اتفاقی جدید در زمستان میزبان اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی آفرود دربرف بودند وبه نوعی با جذب علاقمندان به ورزش زمینه رونق گردشگری ورزشی را فراهم کردند.

آنها در عرصه باشگاهی نیز شاهد رقم خوردن بهترین نتیجه نماینده خود بودند به نحوی که نماینده طالقان توانست با کسب عنوان پنجم لیگ برتر نتیجه ای ارزشمند را برای این شهرستان رقم بزند.

البته آنها پس از ۲ سال غیبت یک تیم به لیگ فوتبال استان راهی کردند اما متاسفانه به دلیل مهیا نبودن امکانات سخت افزاری در شهرستان کاری از پیش نبردند و این تیم نتیجه لازم را نگرفت.

البته در سال ۹۴ با پیگیری های اداره ورزش تنها زمین ورزشی این شهرستان در مسیر احیا قرار گرفت و با همکاری شهرداری به سمت فعالیت دوباره می رود و این نوید را می دهد تا در سال ۹۵ فوتبال در شهرستان طالقان پس از چند سال خواب زمستانی بیدار شود و پویایی گذشته را به دست آورد.

شهرستان ها موتور محرکه ورزش البرز

به نظر می رسد برای توسعه موزون ورزش در استان البرز باید نگاه ها به ۶ شهرستان استان البرز و بر اساس طرح آمایش سرزمین جدی تر و کاربردی تر باشد.

توجه به ظرفیت های موجود در هر منطقه می تواند اسباب رشد بهتر آن شهرستان و هدایت بهتر منابع محدود موجود را به دنبال داشته باشد و امید می رود در سال ۹۴ این مهم بیش از گذشته مورد عنایت متولیان ورزش البرز قرار گیرد.

برگزاری جشنواره های فصلی و المپیادهای ورزشی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا محرک های لازم برای رقابت سالم شهرستان ها مهیا شود.

واقعیت آن است که هر یک از ۶ شهرستان البرز می توانند موتوری قوی برای ارتقا البرز در ورزش کشور باشند و این موضوع بایستی خود را در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی ها به شکل کاربردی نشان دهد.