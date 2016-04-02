محمد مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود ۲۷ پست ثابت و سیار توسط جوانان هلال احمر استان قم، افزود: ۹۳۵ نفر آقا و ۲۸۹ نفر خانم به صورت روزانه برای خدمت رسانی به زائران نوروزی حضوری فعال داشتهاند.
وی گفت: تاکنون ۱۳۴ هزار و ۴۹۴ نسخه نقشه ایران و استان قم با معرفی مناطق زیارتی و گردشگری و ۲۷ هزار و ۱۷۹ مورد بروشور نکات ایمنی و سلامت و۳۷ هزار و ۱۷۰ مورد سایر محصولات فرهنگی توسط پستهای هلال احمر در بین مسافران توزیع شده است.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به برپایی ایستگاههای سلامت در این پایگاهها، گفت: هزار و ۵۴۱ نفر از خدمات ایستگاههای سلامتی جهت گرفتن تست خون و قند خون استفاده کردهاند.
وی همچنین در خصوص فعالیت امور جوانان جمعیت هلال احمر در روز طبیعت، افزود: در این روز ضمن اجرای برنامههای متنوع، اعضای جمعیت هلال احمر با حضور در بوستانها ضمن پاکسازی محیط و جمع آوری زباله توسط اعضای کانونهای غنچهها و جوانان، با ارائه بروشورهای حفظ محیط زیست، در خصوص رعایت نکات ایمنی توسط گردشگران در جهت فرهنگ سازی تلاش کردند.
مصباحی ادامه داد: در کنار فعالیتهای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی و برگزاری باشکوه نماز جماعت، با حضور بیش از ۲۰۰ نمازگزار در ۲ نوبت در بوستان بنیادی و برپایی غرفه پاسخگویی به سئوالات شرعی، انجام رایگان تست قند خون و فشار خون و گشت زنی و خدمت رسانی دوچرخه سواران پروژه سحاب از دیگر برنامههای پایگاههای طرح ملی ایمنی و سلامت در روز طبیعت بوده است.
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