به گزارش خبرنگار مهر، فوتسال ایران امسال پیش از آنکه سال شلوغی داشته باشد، سال بی برنامه‌ای را پیش روی خود می‌بیند. مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا و برگزاری جام جهانی فوتسال در کلمبیا دو رویدادی است که همزمانی آن با لیگ برتر فوتسال، شرایط مبهم و پیچیده‌ای را پیش روی این رشته قرار داده و هنوز به صورت قطعی مشخص نیست که آیا برنامه هیات رئیسه طبق همان تاریخ‌های تعیین شده اجرایی می‌شود یا خیر.

هیات رئیسه فوتسال چه چیزی را تصویب کرد؟

اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال بعد از کش و قوس فراوان در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ و در یک جلسه جنجالی، برنامه ابتدایی لیگ را تدوین کردند. طبق این برنامه مقرر شد تا قرعه‌کشی مسابقات لیگ روز دهم خرداد ۹۵ برگزار شود و مسابقات از پانزدهم تیرماه استارت بخورد.

برای تیم ملی هم مقرر شد تا لیگ بعد از ۹ هفته یعنی در تاریخ پنجم شهریورماه تعطیل شود تا کادر فنی حدود دو هفته برای آماده سازی و برگزاری اردوها زمان داشته باشد. این در حالی است که کادر فنی تیم ملی پیش از این درخواست اردوی یک ماهه قبل از جام جهانی داشت.

خواسته‌های کادر فنی تیم ملی

هیات رئیسه در حالی برنامه فوق را اعلام کرد که سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی با ناراحتی از تدوین این برنامه، خواستار زمان بیشتری برای آماده سازی تیم ملی قبل از جام جهانی کلمبیا شد. مسابقات جام جهانی از ۲۵ شهریور تا ۱۰ مهرماه برگزار می‌شود و کادر فنی تیم ملی در صدد برگزاری بازی‌های تدارکاتی قدرتمند و سفر به کشورهای مختلف از جمله اسپانیا و یک کشور عربی است.

این در حالی است که اگر کمیته فوتسال بخواهد زمان بیشتری برای تیم ملی در نظر بگیرد و با برگزاری اردوهای خارجی این تیم موافقت کند، باید در برنامه لیگ دست‌کاری و لیگ را تعطیل کند. به تعویق انداختن مسابقات لیگ هم البته مخالفانی دارد که معتقدند این امر به ضرر باشگاه‌هایی تمام می‌شود که از جیب خود برای فوتسال هزینه می‌کنند.

جام باشگاه‌ها و چالش همزمان لیگ و تیم ملی

برگزاری فوتسال جام باشگاه‌های آسیا هم دیگر موضوعی است که هم لیگ برتر و هم تیم ملی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. این مسابقات قرار است مردادماه در کشور تایلند برگزار شود. پیش از این هیات رئیسه سازمان لیگ تصویب کرده بود که مسابقات لیگ هنگام برگزاری جام باشگاه‌ها تعطیل نخواهد شد و این برنامه از این نظر دچار مشکل نمی‌شود. وحید شمسایی سرمربی - بازیکن فصل گذشته تاسیسات این مصوبه را «بی معرفتی» دانسته بود که به تیم تاسیسات لطمه می‌زند.

از سوی دیگر طبق برنامه ارائه شده کادر فنی به کمیته فوتسال، سفر به کشور اسپانیا در مردادماه پیش بینی شده است. به همین خاطر، حتی اگر لیگ برای جام باشگاه‌ها تعطیل نشود، ممکن است به دلیل سفر برون مرزی تیم ملی به تعویق بیفتد. جام باشگاه‌ها از این نظر هم تیم ملی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد چرا که تاسیسات سال گذشته بازیکنان ملی پوش زیادی داشت و اگر این تیم با همین ملی پوشان در جام باشگاه‌ها حضور یابد، اردوهای تیم ملی هم لغو می‌شود.

لیگ روی هوا می‌رود؟

برگزاری این دو تورنمنت بین المللی فوتسال که البته اهمیت زیادی هم برای فوتسال ایران دارد، باعث شده تا احتمال تغییر برنامه لیگ با وجود تصویب هیات رئیسه افزایش یابد. در واقع انتظارات از تیم ملی بعد از قهرمانی در آسیا بالا رفته و کادر فنی معتقد است باید با بازی‌های تدارکاتی قدرتمند روانه کلمبیا شود. موضوعی که به قیمت تغییر برنامه لیگ تمام خواهد شد. حتی سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال هم در یک جمع خصوصی اعلام کرده که اولویت با تیم ملی است و لیگ به تعویق خواهد افتاد.